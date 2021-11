Warum werden die entlang der Maximilanstraße verteilten Buden für den Weihnachtsmarkt ab Montag zu den Geschäften hin geöffnet und nicht zur Straßenmitte? Das fragen Beobachter des fast abgeschlossenen Aufbaus und fürchten Gedränge vor den Eingängen. Die Stadt sieht das dennoch als sicherste Variante.

Die Corona-Lage hat ein „kuscheliges“ Weihnachtsdorf rund um den Georgsbrunnen vor der Alten Münze unmöglich gemacht. Verkaufsstände des vom 22. November bis zum 9. Januar geplanten Weihnachts- und Neujahrsmarkts stehen deshalb mit größeren Abständen auch bis zum Kaufhof, bevor sich die Schlittschuhbahn am Altpörtel anschließt. Es sei nicht möglich, die Buden in den Fahrbahnbereich öffnen zu lassen, erläutert Lisa Eschenbach, Pressesprecherin der Stadtverwaltung, auf Anfrage: „Das liegt daran, dass die Feuerwehr und andere Rettungskräfte im Notfall möglichst ungehindert durch die Maximilianstraße fahren können müssen.“ Linienbusse werden durch die Ludwigstraße umgeleitet.

Passanten könnten trotzdem wie bisher auf der Fahrbahn und damit „hinter“ den Ständen entlanggehen, so Eschenbach. „Das werden aber wesentlich weniger sein, als es bei um 180 Grad gedrehten Buden der Fall wäre.“

Lage muss beobachtet werden

Oberbürgermeisterin Stefanie Seiler (SPD) sagte im Stadtrat, es sei ein „Kraftakt“ gewesen, einen Markt unter Corona-Bedingungen zu organisieren. Die Stadt behalte sich bei einer Verschärfung der Infektionslage weitere Maßnahmen vor. Derzeit ist angeordnet, dass täglich zwischen 11 und 20 Uhr überall dort im Markt-Bereich eine medizinische Gesichtsmaske getragen werden muss, wo die Mindestdistanz von 1,50 Metern zwischen Personen mehrerer Hausstände nicht eingehalten werden kann. Zudem besteht im Bereich der Schlittschuhbahn sowie an den Verzehr- und Verweilplätzen die 3G-Regel.

Die Buden sind am Montag ab 11 Uhr in Betrieb. Eine zentrale Eröffnungsfeier plant die Stadt nicht. In den vergangenen Tagen sind Tannenbäume angeliefert worden, mit denen die Schaustellerbetriebe ihre Angebote schmücken. Am Montag werden zudem Tannenbäume der Stadt aufgestellt, die eine Woche darauf von Kinder- und Seniorengruppen geschmückt werden. Diese Gruppen haben dann in einem Wettbewerb die Möglichkeit, Preise zu gewinnen.