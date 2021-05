Die Erwin Steigleiter GmbH ist bisher als Brennstoffhandel tätig. Mit dem Betrieb von Snackautomaten kommt nun ein neuer Geschäftszweig hinzu. Was bisher noch auf dem Firmengelände läuft, soll größer aufgezogen werden – dann vielleicht auch in einer neuen Firma.

Automaten, die auf Knopfdruck Kaffee kochen oder Snacktüten bereitstellen, kennt jeder. Automaten, die aber Pizza backen oder verschiedene Nudelgerichte zubereiten, sind eher etwas Ungewöhnliches. Unter dem Namen „SnackinBox“ bieten Hans-Peter Steigleiter und sein Sohn Daniel von der im Brennstoffhandel tätigen Erwin Steigleiter GmbH aus Speyer nun die Möglichkeit, in kurzer Zeit und auf Knopfdruck eine ganze Mahlzeit zu erwerben. Vier solcher Automaten – ein Pizza-, ein Pasta-, ein Snack- und ein Heißgetränke- und Suppenautomat – stehen bereits auf ihrem Firmengelände für Durchreisende, Arbeiter in der Mittagspause oder hungrige Interessierte bereit.

Die Automatenlandschaft ist bislang in einem Zelt untergebracht, das sei aber nur eine Übergangslösung, wie Juniorchef Daniel Steigleiter erklärt. „Wir haben ein kleines Häuschen, ähnlich einem Fahrradhäuschen bestellt, in dem man sich auch unterstellen kann.“ Auch bei dem Standort auf dem eigenen Betriebsgelände soll es auf absehbare Zeit nicht bleiben. Frei nach dem Motto „heute hier, morgen dort“ soll mit Hilfe eines bereits bestellten Anhängers der mobile Verkauf ermöglicht werden.

Besuch von Spezialmessen

„Künftig soll es so ablaufen, dass Firmen den Anhänger etwa für Feste buchen können“, erklärt Daniel Steigleiter. „Bei Interesse von Firmen können die Automaten auch dauerhaft dort aufgestellt werden, sozusagen als Kantinen-Ersatz. Die Firmen stellen uns den Standort zur Verfügung, wir betreiben die Automaten.“ Dabei müssten jedoch nicht zwingend alle vier Automaten aufgestellt werden, es bestehe auch die Option, nur einen, zwei oder drei zu mieten, sagt er.

Die modernen Automaten könnten warme Mahlzeiten rund um die Uhr an sieben Tagen die Woche ermöglichen, so Steigleiter. Außerdem könne die Palette der Gerichte beliebig erweitert werden. „Es wäre beispielsweise möglich, den Verkauf von Eis in den Pasta-Automaten zu integrieren.“ Auch Baguettes und Paninis könnten nach Bedarf zubereitet werden.

Lange Recherchen

Wie kam es zu der Idee im Brennstoffhandel? „Wir beschäftigen uns schon sehr lange mit dem Gedanken“, erzählt Daniel Steigleiter. „Da wir durch die Firma viel in Industrie- und Gewerbegebieten unterwegs sind, ist uns aufgefallen, dass es dort zumeist nirgendwo Essensmöglichkeiten für Lkw-Fahrer oder Mitarbeiter von Unternehmen gibt.“ Lange Recherchen, viele mehrsprachige Telefonate mit Herstellern und Lieferanten sowie der Besuch von Spezialmessen, etwa im französischen Lyon, haben Vater und Sohn laut Steigleiter für ihr neues Vorhaben getätigt. „Das Konzept ist im asiatischen Raum schon weit verbreitet. Dort gibt es Wohnkomplexe mit zig Automaten in einer großen Küche.“ In der Domstadt sei es nun ein Test und ein neues Standbein.

„Im ersten Schritt läuft SnackinBox noch über die Firma. Irgendwann lagern wir das Unternehmen aber vielleicht aus.“ In den vergangenen Wochen haben die Steigleiters sehr viel gegessen, wie der junge Betriebswirt berichtet. „Um die idealen Temperaturen und Backzeiten herauszufinden, mussten wir mehrere Testessen veranstalten.“ Nach dem guten Monat, seit dem die Automaten nun bereits an ihrer Tankstelle im Sterngarten stehen, zeigt sich Daniel Steigleiter überrascht, wie viele Leute zu den unterschiedlichsten Zeiten einkaufen. „Kürzlich war auch eine ganze Familie da, um Pizzen mitzunehmen.“

Vier Minuten Hitze

Und wie funktioniert das Menü auf Knopfdruck überhaupt? „Die Hardware war das eine, die Software, also die Tiefkühlkost im Automateninneren, das andere“, erklärt der junge Unternehmer. Demnach werden die Pizzen sowie die Nudelgerichte , die zwischen 5,50 und 6,50 Euro kosten, von zwei Herstellern aus Italien geliefert. Sowohl der Pizza- als auch der Pasta-Automat sind laut Steigleiter jeweils mit bis zu 100 Gerichten bestückt.

„Bei Münzeinwurf oder Kartenzahlung wird per Knopfdruck das ausgewählte Essen innerhalb von vier Minuten hocherhitzt und serviert“, erklärt der Betriebswirt. Die 28-Zentimeter-Pizzen würden im Pappkarton ausgegeben, die Nudelgerichte im 400-Gramm-Behälter. Auch Besteck gibt es dazu. „Aktuell bieten wir zwei verschiedene Pizzen an – Margherita und Pizza Salami“, erzählt Steigleiter. Bei Nudelgerichten gebe es derzeit sieben verschiedene Variationen. Der Heißgetränke-Automat biete vier Suppen, der Snackautomat nebenan süße oder salzige Nachspeisen.