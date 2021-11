Die Stadt Speyer rudert zurück beim Weihnachtsmarkt: Er darf schon ab Freitag abends nicht mehr bis 20 Uhr, sondern nur noch bis 18 Uhr öffnen. Als Begründung werden die Infektionslage und Verstöße gegen Hygieneauflagen angeführt. Ab kommende Woche gelte auch die 2G- statt bisher die 3G-Regel.

Die Stadt hat über ihre Entscheidung am Freitagmittag informiert. Sie verweist in der Mitteilung auf ein dynamisches Infektionsgeschehen und eine „eine wiederholte Feststellung von Verstößen gegen die Hygieneauflagen“. Die Entscheidung gelte bis auf Weiteres. Eigentlich sollte der Markt bis 9. Januar abends jeweils bis 20 Uhr geöffnet sein; Ausnahme: Feiertage.

„Gerade in der aktuellen Situation, ist es äußerst wichtig, dass die geltenden Hygieneauflagen eingehalten werden. Leider haben wir bei unsere Kontrollen insbesondere in den Abendstunden festgestellt, dass dies vermehrt nicht der Fall war“, wird Oberbürgermeisterin Stefanie Seiler (SPD) zitiert. Es sei viel los gewesen, und größere Personengruppen seien ohne Abstand und Maske beisammengestanden. „Die 3G-Regelung wurde ebenso vielfach nicht eingehalten“, so Seiler.

Auch Kunsthandwerkermarkt betroffen

Von den eingeschränkten Öffnungszeiten sei auch der Kunsthandwerkermarkt betroffen, der von Freitag bis Sonntag im Rathausinnenhof stattfindet und nun ebenfalls generell nur bis 18 Uhr öffnen darf. Die Stadt kündigt außerdem an, in der kommenden Woche die 2G-Regel auf dem gesamten Weihnachtsmarkt einzuführen. Bisher gilt 3G. „Wir bekommen leider gerade wieder äußerst eindrucksvoll vor Augen geführt, dass die Pandemie noch nicht vorbei ist. Es liegt jetzt an uns allen, uns gegenseitig zu schützen, um den Kollaps unseres Gesundheitssystems zu vermeiden und zu zeigen, dass wir verantwortungsvoll mit der Pandemie umgehen“, so Seiler.