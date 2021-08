Das Landesuntersuchungsamt (LUA) hat am Dienstag drei weitere bestätigte Corona-Fälle für die Stadt Speyer gemeldet. Damit steigt der Inzidenzwert laut LUA auf 57,4. Auch in der Statistik des Robert-Koch-Instituts – die einen Tag zeitversetzt ist und für Einschränkungen und Lockerungen maßgeblich ist – liegt die Domstadt nun am dritten Tag in Folge über der Marke von 35. Das heißt, dass in Speyer ab Freitag, 20. August, neue Einschränkungen greifen, wie Stadt-Sprecherin Lisa Eschenbach mit Verweis auf die aktuell gültige 24. Corona-Bekämpfungsverordnung des Landes Rheinland-Pfalz bestätigt. Demnach gilt ab Freitag in Speyer: An Veranstaltungen im Innenbereich können nur noch höchstens 350 Personen teilnehmen, im Außenbereich sind 500 Personen zulässig. In den Sommerschulen gilt ab Freitag Maskenpflicht. Weitere Einschränkungen sollen laut Stadt-Sprecherin Eschenbach zunächst nicht kommen. Hintergrund sei, dass das Land für Donnerstag eine neue, 25. Corona-Bekämpfungsverordnung angekündigt habe, deren Vorgaben bereits ab Montag, 23. August, gelten sollen. Laut Eschenbach könnte dann die „3G-Regel“ mit einem bestimmten Inzidenzwert verknüpft werden.

Die Stadt appelliert derweil an alle Reiserückkehrerinnen und Reiserückkehrer, die zum Ende der Sommerferien in die Domstadt zurückkommen: „Es ist sehr bedauerlich, dass die Infektionszahlen nun wieder sprunghaft angestiegen sind“, wird Beigeordnete Irmgard Münch-Weinmann (Grüne) zitiert. „Ich appelliere eindringlich an alle: Machen Sie von unserem Testangebot Gebrauch und lassen Sie sich nach Möglichkeit impfen.“

Die in der vergangenen Woche in Speyer gemeldeten Neuinfektionen ließen sich laut Stadt unter anderem auf eine Familie mit sechs Personen zurückzuführen, die sich kürzlich im Ausland aufgehalten haben. Hinzu kämen vier bestätigte Corona-Fälle in der Aufnahmeeinrichtung für Asylbegehrende (AfA) in Speyer, in der Neuankömmlinge betroffen waren, sowie drei weitere Reiserückkehrer. „Die übrigen Fälle sind diffus“, so die Stadt. Klar sei aber: Laut bisheriger Prüfung haben sich nur Ungeimpfte infiziert.