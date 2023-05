Ein „Rettichfest light“ wird vom 2. bis 4. Juni gefeiert werden. Eine Variante, die eine Ausnahme bleiben soll. Aber so „wie früher“ wird es danach auch nicht mehr.

1936 wurde das erste Schifferstadter Rettichfest gefeiert. Nach Pandemie und Lockdown, währenddessen auch auf dem Festplatz in Schifferstadt „tote Hose“ war, haben die Schifferstadter im vergangenen Jahr wieder „ein gigantisches Rettichfest“ gefeiert, erinnert Bürgermeisterin Ilona Volk (Grüne), „alle haben sich mächtig ins Zeug gelegt, dass unser letztes Fest dieser Art ein großer Erfolg wurde“.

Nun aber haben die Arbeiten zum Bau der Bahnunterführung an der Iggelheimer Straße begonnen, Landesbetrieb Mobilität und Deutsche Bahn sind Bauherren. Die Bauarbeiten bedeuten auch das Ende des benachbarten Festplatzes in der bisherigen Form und Größe. „Die Fläche steht in den nächsten Jahren für keine städtischen Festivitäten mehr zur Verfügung“, erinnert eine Mitteilung der Stadtverwaltung. Als Ausweichfläche haben Stadtverwaltung, Politik und Vereine sich im vergangenen Jahr für die Waldfesthalle und einen Teil des Waldfestplatzes entschieden. In den kommenden Jahren soll es dann mit einem Stadtfest in der Innenstadt weitergehen, ein „Rettichfest City“ sozusagen. Weil an der Waldfesthalle der Platz und die technische Infrastruktur nicht für die bekannte große Variante des Festes ausreichen, wird es nun eben ein „Rettichfest light“ geben: „Ohne Fahrgeschäfte, aber mit viel Pfälzer Gastfreundschaft, Geselligkeit, Spiel und Spaß und Live-Musik an allen Tagen“.

Mit diesem Plakat wirbt die Stadt für das »Rettichfest light« 2023. Foto: Stadtverwaltung/gratis

„Uns steht sehr wenig Strom zur Verfügung, so dass wir leider keine Fahrgeschäfte stellen können“, sagt Katrin Pardall vom Stadtmarketing, die federführend in der Organisation des Festes ist. Trotzdem werde das „Rettichfest light“ deutlich mehr als ein Waldfest sein. Besonders für Kinder soll es nämlich dennoch ein großes Angebot geben, mit Hüpfburgen, Bungee-Trampolin, Enten-Angeln und mehr. Und ein kleines Kinderkarussell kann sich drehen, der benachbarte Spielplatz ist eh dabei. An den drei Festtagen sorgen laut Ankündigung verschiedene Vereine in und außerhalb der Waldfesthalle für feste und flüssige Nahrung. Abends werden die Bäume mit bunten Strahlern illuminiert, und eine Liegestuhl-Lounge lädt zum Entspannen ein.

Das Festprogramm im Detail

Das Fest startet am Freitag, 2. Juni, 18 Uhr, an der Waldfesthalle. Nach der Eröffnung durch Bürgermeisterin Ilona Volk und Rettichkönig Tobias I. gibt es Freibier der Eichbaum Brauerei. Im Anschluss will die Band Beat Brothers mit Gitarrenmusik aus den 1950er- und 1960er-Jahren einheizen.

Am Samstag, 3. Juni, organisiert der Förderverein FSV 13/23 wieder sein Schafkopfturnier. Am Nachmittag werden die fleißigsten Radlerinnen und Radler beim Stadtradeln ausgezeichnet, ehe am Abend die Band Jam Slam um Bandleader Stefan Teutsch die Bühne rockt. Ein „Walking-Act“ mit kostümierten Stelzenläufern unterhält am Nachmittag die Gäste. Der Radfahrer- und Fußgängerbeauftragte Martin Moritz und Sicherheitsberater Günter Neudeck zeigen am Samstag und Sonntag einen „Radel-Rum-Parcours“ mit verschiedenen Stationen zur Fahrradsicherheit. Am Sonntag, 4. Juni, ist verkaufsoffener Sonntag in der Innenstadt. Von 13 bis 18 Uhr öffnen die Mitglieder der Schifferstadt Marketing Gemeinschaft „Schmagges“ die Geschäfte. Mit einem Pendelbähnchen kann bequem zwischen Waldfesthalle und Innenstadt gependelt werden, „Es ist ja doch ein gutes Stück Weg“, wie die „Schmagges“-Vorsitzende Marion Schleicher-Frank im Vorfeld sagte. Sonntagmorgens treffen sich die Skatfreunde bei der Karneval- und Tanzsportgesellschaft Schlotte, im Anschluss ist musikalischer Frühschoppen des Schifferstadter Männerchors. Zum Mittagessen gibt es Livemusik mit der TC Big Band aus Haßloch. Ab 18 Uhr freuen sich die Six Favour Five auf viele Tanzfreudige.

Die Stadtverwaltung bittet ausdrücklich darum, das „Rettichfest light“ mit dem Fahrrad zu besuchen. „Wir haben großzügige Fahrradabstellflächen an der Speyerer Straße eingeplant. Für Autos stehen nur wenige Parkplätze am Südbahnhof zur Verfügung“, so die Info aus dem Rathaus.