Das erste Wochenende im Juni ist in Schifferstadt Rettichfest-Wochenende. Fünf Tage wird gefeiert – normalerweise. Nicht in Zeiten der Pandemie. Das Traditionsereignis ist zum zweiten Mal abgesagt. Aber so ganz ohne wollen die Schifferstadter nicht sein. Also auf zum Rettichfest-to-go.

Frischer Rettich, Bier, Lebkuchenherz, Feuerwerk – das gehört zum Rettichfest. Und das gibt es jetzt zum Mitnehmen und Zu-Hause-Feiern. Denn gar kein Rettichfest-Gefühl? Nicht noch einmal.