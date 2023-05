Nach fast zweijähriger Pause hat Marion Schleicher-Frank wieder den Vorsitz der Schifferstadt-Marketing-Gemeinschaft „Schmagges“ übernommen. Der eingetragene Gewerbeverein vertritt derzeit 67 Mitgliedsbetriebe aus der Stadt.

„Schmagges“ gibt es als Leistungsgemeinschaft seit mehr als 40 Jahren, der Name ist aber noch nicht so alt. Gegründet als Vertretung vor allem für Einzelhandel und Handwerk, sind inzwischen auch zahlreiche Gastronomen und Dienstleister mit an Bord, erläutert Marion Schleicher-Frank. Die FWG-Stadträtin und frühere Beigeordnete stand schon einmal, von 2013 bis 2021, an der Spitze der Marketing-Gemeinschaft. Damals war sie nach dem Rücktritt ihres Vorgängers als zuständige Beigeordnete zunächst kommissarisch und dann gewählt als Vorsitzende aktiv. „Ich komme ja aus dem Gewerbe und finde es gut, dass der Verein in Schifferstadt so gut verknüpft ist mit der Stadtverwaltung“, sagt die Geschäftsführerin einer Immobiliengesellschaft. Während ihrer krankheitsbedingten Pause stand Bürgermeisterin Ilona Volk (Grüne) dem Verein kommissarisch vor.

„Schwere Jahre liegen hinter der Gemeinschaft“, heißt es nun nach der Mitgliederversammlung, bei der der neue Vorstand gewählt wurde. Erst langsam erhole sich die Situation. „Schmagges“ hat sich wieder einiges vorgenommen. Beim bundesweiten „Heimatshoppen“ wollen die Schifferstadter wieder teilnehmen. In der Adventszeit sollen die Nikolausstiefel-Aktion und das Stempelsammeln in den Geschäften wieder stattfinden. Mit den Schmagges-Einkaufsgutscheinen sollen die heimischen Betriebe ebenfalls unterstützt werden.

Neu in der Planung: Beim für dieses Jahr geplanten „Rettichfest light“ in der Waldfesthalle und dem damit verbundenen verkaufsoffenen Sonntag möchte „Schmagges“ eine Elektro-Bimmelbahn sponsern, die zwischen der Festhalle und der Innenstadt pendelt. „Vielleicht können wir zeigen, wie schön so ein Mini-Nahverkehr ist“, sagt Marion Schleicher-Frank lachend. Ebenfalls neu in der Planung ist ein „Late-Night-Shopping“ im September und ein gemeinsamer Kinoabend für die Schmagges-Mitglieder im Rex-Kino-Center.

Schön sei, dass sich bei der Versammlung für die freiwerdenden Positionen im Vorstand spontan neue Kandidaten gefunden hätten, sagt die Vorsitzende. So seien alle Posten besetzt.

Der Vorstand

Vorsitzende: Marion Schleicher-Frank, Stellvertreterin: Gabi Mirgeler, Schatzmeister: Axel Schellenberger, Schriftführerin: Annika Scheuermann, Beisitzer: Christof Fischer und Mark Fischer, Kassenprüferinnen Tanja Mayer-Kirsch und Miriam Dörr.