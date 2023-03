Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Hier einloggen

An der Realschule plus in Bobenheim-Roxheim sind kurzfristig die beiden Infotage für künftige Fünftklässler und ihre Eltern abgesagt worden. Konrektorin Silke Günther erklärt, was das bedeutet, welches Profil die Schule hat und haben möchte.

Was die Schulleitung bis Wochenmitte noch unter dem Begriff „Tag der offenen Tür“ angeboten hatte, war wegen der Pandemie ohnehin ein abgespecktes Informationsprogramm.