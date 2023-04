Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Hier einloggen

Nein. In der Frage, ob die Gemeinde die Planung für ein Neubaugebiet in Auftrag gibt, sollen nicht schon wieder die Bürger entscheiden. Der Rat hat das am Donnerstag mit 20 zu sechs Stimmen abgelehnt. Im Raum steht noch ein Bürgerbegehren.

Mit ihrem Antrag auf einen Bürgerentscheid, bevor für das an den Littersheimer Weg grenzende Ackerland ein Bebauungsplan aufgestellt wird, war die Fraktion von Bündnis 90/Die Grünen