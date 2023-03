Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Hier einloggen

Wie die Gemeinde zur Vorbereitung des ersten Bürgerentscheids in Bobenheim-Roxheim vorgehen wird, soll in der nächsten Sitzungsrunde der politischen Gremien im Juni oder Juli besprochen werden. Das hat Bürgermeister Michael Müller (SPD) am Mittwoch im Bauausschuss verkündet. Die CDU-Fraktion ist damit nicht zufrieden.

Die Entscheidung, ob die Gemeinde in den nächsten 15 Jahren ein 14 Hektar großes Wohngebiet südlich des Südrings erschließen soll, wird der Gemeinderat, wie berichtet,