Was war, was kommt: Hauptamtliche Bürgermeister kommen selten zur Ruhe, und auch Michael Müller (SPD) hat für 2023 wieder viel auf der Agenda. Waltraud Werdelis hat ihn gefragt, was genau das ist und dabei erfahren, dass er jetzt Mitglied im Desdo-Club ist.

Herr Müller, Sie hatten zwischen den Jahren und danach ein bisschen freie Zeit. Auf welche Weise erholt sich der hauptamtliche Bürgermeister einer 10.000-Einwohner-Gemeinde?

Klassisch.