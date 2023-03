Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

In Bobenheim-Roxheim fehlen bald rund 40 Kindergartenplätze, doch das ist nicht das einzige Problem. Manche der sieben Einrichtungen sind zu alt, um das neue Kita-Gesetz erfüllen zu können. Und dann sind da noch der Brandschutz und die Energiekosten. All das hat ein Architekturbüro in seiner Gesamtheit betrachtet. Jetzt muss sich der Gemeinderat an die Arbeit machen.

„Masterplan“ nennt die Gemeinde das, was das Büro Hort und Hensel aus Kaiserslautern am Donnerstag den Mitgliedern zweier Ausschüsse vorgestellt hat. Geschäftsführerin