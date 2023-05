Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Für einige größere Projekte fällt beim Gewässerzweckverband Isenach-Eckbach voraussichtlich im nächsten Jahr der Startschuss. Dazu gehören der Anschluss des Neugrabens an die Isenach in Eppstein, der Ausbau des Belchgrabens entlang der A61 und Arbeiten für die Südspange südlich von Mutterstadt.

Geschäftsführer Hans Peter Theiß erläuterte die Bauprojekte kürzlich in der Verbandsversammlung in Heßheim. Der Widerspruch des Gewässerzweckverbands gegen den Genehmigungsbescheid zum Anschluss des Neugrabens an die Isenach