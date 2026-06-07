Der RHEINPFALZ-Benefizlauf bringt eine Neuerung: Vereine und Einrichtungen können sich erstmals um einen Anteil an der Spendensumme bewerben. Was zu beachten ist.

Ab 1. September wird zum zwölften Mal wieder für den guten Zweck gelaufen. Den Abschluss bildet der gemeinsame Lauftag am Samstag, 26. September, zum Auftakt des Salinenfestes. Mehr als 150.000 Euro sind seit 2015 an Start- und Spendengeldern zusammengekommen und wurden ohne jeglichen Abzug für gemeinnützige Projekte und ehrenamtliche Tätigkeiten verteilt. Bis auf zwei Ausnahmen – unter anderem die Flutkatastrophe 2022 an der Ahr – blieb alles Geld in Bad Dürkheim. So soll es nach Ansicht des Orgateams in der Regel auch bleiben.

Fast zweieinhalb Dutzend Vereine, Gruppen und Einrichtungen in der Stadt sind bisher teilweise mehrfach unterstützt worden. Allen voran die vier Gründungsmitglieder (neben der RHEINPFALZ) Lebenshilfe, Mehrgenerationenhaus, Freundeskreis Omega und Evangelisches Krankenhaus, aber zum Beispiel auch der Bürgerverein, der Ambulante Hospizdienst und die Dürkheimer Tafel.

Hoffen auf Hauptsponsoren

Um das fast ausschließlich ehrenamtliche Engagement der Empfänger auch zukünftig dank des Salinenlaufs fördern zu können, hat der Orgakreis im Mai eine „Bettelmail“ an mehr als 50 Firmen und Betriebe verschickt. In der Hoffnung auf Hauptsponsoren, die das Ganze buchstäblich für eine gute Sache halten und unterstützen möchten. Daneben hoffen die Ausrichter weiterhin auf all die privaten Spender und Geldgeber, die den Benefizlauf von Beginn an Jahr für Jahr getragen haben – und nicht zuletzt auf die mittlerweile Hunderte von Läuferinnen und Läufern aller Generationen, deren Teilnahme und Leistung den Grundstock für die Wohltätigkeit legt.

Um einer gewissen Betriebsblindheit vorzubeugen und um womöglich den Kreis derer zu erweitern, die vielleicht auch einmal verdient hätten, bedacht zu werden, ist das Orgateam jetzt auf eine neue Idee gekommen. Vereine, Gruppen und Einrichtungen, die in Bad Dürkheim auf irgendeine Weise ein soziales Ziel, Projekt oder eine Anschaffung betreiben, fördern, planen oder ausbauen möchten, können sich damit um einen Zuschuss bewerben.

„Etwas für Menschen bewegen“

Das primäre Kriterium für Kandidaten brachte Jutta Schlotthauer, Leiterin des Mehrgenerationenhauses, auf den Punkt: „Sie müssen in Dürkheim etwas für Menschen bewegen.“ Also ganz gemäß dem Motto, unter dem der Salinenlauf seit Beginn steht.

Eine Art Bonus gibt es dabei für Bewerber, die selbst mit einem Laufteam an den Start gehen oder am Schlusstag entweder läuferisch oder mit einem Stand präsent sind.

Info

Bewerbungen per E-Mail an die Adresse salinenlauf@web.de mit einem kurzen Abriss dessen, worum es geht und was es in etwa kosten wird. Die Mail sollte bis 21. Juni eingegangen sein und einen Ansprechpartner samt Kontakt enthalten.