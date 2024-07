Bobenheim-Roxheim steht vor einer Wende im Glasfaserausbau. Die Deutsche Giganetz droht damit, jegliche Aktivitäten einzustellen, sollte sich Mitbewerber Glasfaser plus nicht zurückziehen. Die Giganetz beruft sich auf die Kooperationsvereinbarung mit der Gemeinde. Doch wie viel ist die wert?

Dass sich die Deutsche Telekom bereits seit 2023 intensiv um Privatkunden für künftige Glasfaseranschlüsse bemüht, dürfte in Bobenheim-Roxheim kein Geheimnis mehr sein. In diesem Jahr traute sich das im Dax gelistete Unternehmen auch mit Außenwerbung in den öffentlichen Raum der rund 10.000 Einwohner großen Gemeinde im nördlichen Rhein-Pfalz-Kreis. Parallel dazu plant die Glasfaser plus GmbH, eine Tochter der Telekom, den Ausbau vor Ort voranzutreiben. So war kürzlich bekannt geworden, dass die Firma Mitte Juli beginnen will, Verteilerkästen im Gemeindegebiet aufzustellen.

Auch wenn eine derart hohe Geschwindigkeit beim Ausbau löblich ist, überrascht es doch. Denn im Dezember hatte die Deutsche Giganetz GmbH den Zuschlag für eine Kooperationsvereinbarung mit der Gemeinde erhalten. Teil der Vereinbarung ist unter anderem, dass bürokratische Hürden bei Genehmigungen für den Kooperationspartner abgebaut werden. „Im Anschluss an die Unterzeichnung und deren öffentliche Verlautbarung hat die Deutsche Giganetz gemeinsam mit der Gemeinde den Starttermin für die Vermarktung für Sommer 2024 geplant“, heißt es in einer Pressemitteilung der Giganetz GmbH. Der Termin für den Vermarktungsstart sei bewusst nach den Europa- und Kommunalwahlen gewählt worden, um die Sichtbar- und Aufmerksamkeit für das Projekt zu haben. Dass ein Konkurrent das Feld vorher bearbeitet, schmeckt der Deutschen Giganetz überhaupt nicht.