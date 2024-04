Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Hier einloggen

Nicht nur an Bäumen blüht es derzeit rosa, sondern auch auf Plakaten. Zumindest in Bobenheim-Roxheim. Dort wirbt die Deutsche Telekom offensiv um Glasfaserkunden, auch da, wo Telekom-Partner Glasfaser Plus gar nicht ausbauen wollte. Eine Kampfansage an die Deutsche Giganetz, jenen Anbieter, der von der Gemeinde den Zuschlag für den Ausbau erhalten hat.

Hier ein großflächiges Plakat, da ein Anhänger mit einem magentafarbenen Kasten, dort ein unübersehbarer großer Aufkleber an einem Verteilerkasten. Die Deutsche Telekom wirbt