Vor kurzem hat die Ortsgemeinde öffentlich darüber informiert, dass es in den kommenden Wochen zu Beeinträchtigungen auf den Bürgersteigen kommen kann. Grund: Verteilerschränke für den Glasfaserausbau sollen aufgestellt werden. Unklar war dabei, in wessen Auftrag das geschieht. Nun hat die Glasfaser Plus GmbH, eine Tochtergesellschaft der Deutschen Telekom, auf RHEINPFALZ-Anfrage bestätigt, dass sie hinter den Arbeiten steckt. „Der Baustart ist für den 17. Juli 2024 geplant“, teilt eine Sprecherin mit. Im Zuge dieser Arbeiten sollen 94 Verteiler im Ausbaugebiet aufgestellt werden. Die Arbeiten sollen demnach im Süden beginnen, danach soll Stück für Stück der Rest des Gebiets erschlossen werden. „Die Anwohnerinnen und Anwohner werden vor dem Baubeginn in ihrer Straße selbstverständlich rechtzeitig durch Einwurf-Flyer informiert“, heißt es von Seiten der Glasfaser Plus. Ende des Ausbaus soll Mai 2025 sein. Glasfaser Plus kommt damit der Deutschen Giganetz GmbH zuvor, die eine Vereinbarung zum Glasfaserausbau mit der Ortsgemeinde geschlossen hat. Deutsche Giganetz will in diesem Jahr mit der Vermarktung starten.