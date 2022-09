Eltern der ermordeten Polizistin zeigen Andreas S. wegen Leichenfotos an

Die Eltern der ermordeten Polizeianwärterin Yasmin B. werfen dem Hauptangeklagten vor, den höchstpersönlichen Lebensbereich ihrer verstorbenen Tochter und deren Persönlichkeitsrechte verletzt zu haben. Andreas S. hatte an einem vergangenen Verhandlungstag zugegeben, seine Prozessakte anderen Mitgefangenen als Lektüre zur Verfügung gestellt zu haben. Zum Artikel

Großer Widerstand gegen geplantes Pestizidverbot

Geht es nach der EU-Kommission, soll der Einsatz von chemischen Pflanzenschutzmitteln bis zum Jahr 2030 um 50 Prozent reduziert und in Schutzgebieten sogar komplett verboten werden. Diese Pläne stoßen bei Obstbauern und Winzern in der Region auf breiten Widerstand. Zum Artikel

Neue Mountainbike-Strecke für abfahrtsorientierte Fahrer: Wer kommt sich da in die Quere?

Mehr Mountainbiker suchen Vergnügen im Wald. Das spürt auch der Verein Mountainbikepark Pfälzerwald, der für 20 Touren wirbt. Simone Schmidt hat mit dem Geschäftsstellenleiter in Trippstadt, Stephan Marx, über mögliche Konkurrenz zwischen Vorder- und Westpfalz, illegale Wege und Schäden durch Mountainbiker gesprochen. Zum Artikel

Nach Amokdrohung: Kein Unterricht an zwei Frankenthaler Schulen

Ein blöder Streich aus Frust? Warum ein Jugendlicher aus Frankenthal am Samstag in einem Internetforum eine Drohung veröffentlicht hat, dazu ist nichts bekannt. Die Polizei betont: Eine echte Gefahr hat nicht bestanden. Trotzdem ist am Montag an den Schulen im Pilgerpfad der Unterricht ausgefallen. Zum Artikel

Zwei Jahre nach dem Horror-Unfall: Wie geht es Baby Nora heute?

Vor zwei Jahren hat ein Unfall zwischen Weisenheim am Berg und Kirchheim die Menschen erschüttert: Zwei junge Frauen und ein kleiner Junge starben, als ein rasender Jaguar-Fahrer ihren Wagen rammte. Nora überlebte in ihrer Baby-Schale. Wie geht es dem Mädchen heute? Zum Artikel

Botox-Party: Wenn der Schönheit nachgeholfen wird

Es gibt Frauen, die sich nicht damit arrangieren wollen, wie sie aussehen. Sie vertrauen auf injiziertes Botox und Hyaluron, um Akzente im Gesicht zu setzen oder Fett an den Beinen zu entfernen. Zu Besuch bei einer Botox-Party in einem Landauer Schönheitssalon. Zum Artikel

Zahlreichen Krankenhäusern droht die Insolvenz

Viele Krankenhäuser in Rheinland-Pfalz und bundesweit stecken in massiven finanziellen Schwierigkeiten, sind teilweise von Insolvenz bedroht. Darauf haben die Krankenhausgesellschaft des Landes und des Bundes am Montag hingewiesen. Zum Artikel

Aus der Traum oder: Woran (Um)Baupläne scheitern können

Eigentlich hat Rainer Merk nur Gutes im Sinn. Er will sein Haus in Fußgönheim (Rhein-Pfalz-Kreis) modernisieren und auch energetisch auf den neuesten Stand bringen. Doch sein Projekt droht zu scheitern. Zum Artikel

Kommentar: Die Macht der Krone

Zwar starb die Frau, die alle Welt nur „die Queen“ nannte, schon am 8. September. Aber erst mit ihrer Bestattung am Montag ging die man elisabethanische Ära zu Ende – und die karolinische begann. Eine zehntägige offizielle Volkstrauer schuf eine Art Aussetzen des Alltags, in der das politische Leben völlig brachlag. London-Korrespondent Jochen Wittmann blickt auf die Monarchie und den neuen König Charles III. Zum Kommentar