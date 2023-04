Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Mehr Mountainbiker suchen Vergnügen im Wald. Das spürt auch der Verein Mountainbikepark Pfälzerwald, der für 20 Touren wirbt. Simone Schmidt hat mit dem Geschäftsstellenleiter in Trippstadt, Stephan Marx, über mögliche Konkurrenz zwischen Vorder- und Westpfalz, illegale Wege und Schäden durch Mountainbiker gesprochen.

Herr Marx, der Verein Pfalzbiker in Landau eröffnet mit anderen Mitstreitern am 24. September eine neue Mountainbike-Strecke am Föhrlenberg. Die Südpfälzer nennen sie den „besten legalen Trail der Pfalz“ und unterschlagen das Angebot in der Westpfalz. Ärgert Sie diese Ansage?

Nein.