Ein Schwerverletzter und ein Totalschaden sind die Bilanz eines Verkehrsunfalls am Dienstagnachmittag auf der A63. Ein Pkw befuhr die Autobahn in Richtung Mainz, als er vor der Ausfädelspur zur Anschlussstelle Kirchheimbolanden bei strömendem Regen die Kontrolle über sein Fahrzeug verlor, so die Polizei. Das Fahrzeug raste auf eine aus dem Boden ansteigende Leitplanke, die in diesem Fall wie eine Abschussrampe wirkte. Der Unglückswagen hob ab, prallte gegen eine Schilderwand, überschlug sich mehrmals, prallte dann mit der Frontseite auf die Fahrbahn und kam schließlich auf allen vier Rädern wieder zum Stehen. Das Fahrzeug fing im Motorraum Feuer, der Fahrer konnte sich selbst aus dem Wrack befreien. Neben dem Rettungsdienst und einem Rettungshubschrauber war auch die Feuerwehr mit vier Fahrzeugen und 18 Wehrleuten im Einsatz. Während der Rettungs- und Bergungsarbeiten war die A 63 zwischen den Anschlussstellen Göllheim und Kirchheimbolanden für den gesamten Verkehr gesperrt. Es entstand ein Sachschaden in Höhe von ungefähr 40.000 Euro.