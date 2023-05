Bluttat in Oggersheim: Wie der Überlebende mit den Folgen kämpft

Marcel Kling hat als einziges der drei Opfer die Messerattacken in Oggersheim überlebt. Wie knapp, wird im laufenden Prozess vorm Landgericht Frankenthal immer deutlicher. Ein halbes Jahr danach sind weder die körperlichen noch die seelischen Wunden verheilt. Zum Artikel

Das Deutschlandticket gilt – Was man zum Kauf wissen muss

Seit Montag ist es nun so weit: In Deutschland gibt es nun ein 49 Euro teures, bundesweit gültiges Ticket für den öffentlichen Personennahverkehr (ÖPNV). Ein bisschen Chaos mit Blick auf zum Beispiel Mitnahmeregeln ließ sich dabei nicht vermeiden. Zum Artikel

Jean Zimmer bleibt längerfristig beim FCK „Ich habe noch länger als ein Jahr Vertrag und ich bin sehr glücklich hier. Das ist meine Heimat“, sagte Zimmer in einem Fernsehinterview. Zum Artikel Pflegerin lässt hilflose Patientin zurück: War das ein Mordversuch? Eine Pflegerin türmt mit Geld ihrer Patientin, die hilflose Frau bleibt tagelang ohne Wasser und Medikamente: Die Polizei ermittelt in diesem Fall aus dem Kreis Bad Dürkheim wegen Körperverletzung. Doch es gäbe auch juristische Gründe, um von einem Mordversuch zu sprechen. Nun bezieht die Staatsanwaltschaft Stellung. Zum Artikel

Meinung: Die Kanzlerkandidaten-Frage macht die Union nervös CDU und CSU wollen die K-Debatte abwürgen. Sie weckt nicht nur unschöne Erinnerungen, sondern könnte die Union wieder in Turbulenzen stürzen, denkt RHEINPFALZ-Reporter Stefan Fischer. Zum Artikel

Ausgebucht und pünktlich: Kuckucksbähnel startet in neue Saison Pünktlicher geht es nicht: Die Museumseisenbahn Kuckucksbähnel verlässt um 10.45 Uhr mit viel Dampf und lautem Signalton den Hauptbahnhof. Der Andrang zur Saisoneröffnung am Mai-Feiertag ist groß. Dennoch ist die Reisegruppe etwas kleiner als erhofft. Zum Artikel

Bundesnetzagentur will 18 Standorte schließen – auch Pfalz betroffen „Wir wollen unsere Aufgaben möglichst effizient erfüllen“, begründete ein Behördensprecher das Vorgehen. Wann die Standorte schließen ist von den jeweiligen Beschäftigten abhängig. Zum Artikel

Unterstützung für Rheinbrücken-Protest Die geplanten Proteste gegen den Bau einer zweiten Rheinbrücke finden prominente Unterstützer. Während sich ein Energieversorger anscheinend ungewollt auf einer Unterstützungsliste fand, sieht ein Stadtratsmitglied in den Protesten eine Möglichkeit, das Projekt noch zu verhindern. Zum Artikel