Pünktlicher geht es nicht: Die Museumseisenbahn Kuckucksbähnel verlässt um 10.45 Uhr mit viel Dampf und lautem Signalton den Hauptbahnhof. Der Andrang zur Saisoneröffnung am Mai-Feiertag ist groß. Dennoch ist die Reisegruppe etwas kleiner als erhofft.

„Bahnchef“ Ralf Rudolph ist rundum zufrieden, als er wenige Minuten vor der Abfahrt die Blicke über den Bahnsteig an Gleis 5 schweifen lässt. Die Wagen sind gut gefüllt, es kommen noch neue Gäste. „Es ist alles gut“, freut sich Rudolph. Er und seine ehrenamtlichen Mitstreiter sind vor allem froh, „ohne Corona in eine Saison starten zu können“. Daher sagt Rudolph auch auf die Frage, was denn das Besondere an der Saison 2023 sei: „Dass alles wieder ganz normal ist. Normal ist für mich das Schlagwort der Stunde.“

Blumen zum Saisonstart. Foto: Mehn

Wenig später geht Rudolph zum Führerstand und zeigt auf den Oberarm. Soll heißen: Gleich ist beim Ziehen der Hebel Muskelkraft gefragt. In der alten Lok gibt es eben keine modernen Knöpfchen. Genau das macht ja aber auch den Reiz des Kuckucksbähnels aus. Kaum zischt und brodelt es, kommen immer mehr Schaulustige, um sich in den Qualm zu stellen und zu staunen. Eltern halten Kindern die Ohren zu, Eisenbahnfans machen Bilder. Auch die Gäste in den wartenden Regionalzügen auf den Nachbargleisen schauen sich das Spektakel gerne an. Oder nutzen es für einen kleinen Höhepunkt an einem langen Reisetag. So der Papa mit der kleinen Tochter. Schnell werden mit dem Handy Bilder gemacht. Liebend gerne würde er mit der Kleinen jetzt einen Ausflug in den Pfälzerwald machen, sagt der Papa und zeigt nach vorne. Die beiden haben es eilig. „Wir müssen nach Kiel.“

Geburtstagsfeier im Kuckucksbähnel

Deutlich entspannter und gemütlicher sieht es da bei Angela Storzum aus. Die Bad Dürkheimerin steht am Zugende und wartet noch auf ein paar Mitfahrer. Dass rund um sie Kuchen und gut gefüllte Rucksäcke platziert sind, hat einen Grund: „Ich habe heute Geburtstag und meine Familie daher zur Kuckucksbähnel-Tour eingeladen.“ Die zwölfköpfige Gruppe wolle nach der Ankunft in Elmstein zum Naturfreundehaus wandern. „Und um 17 Uhr geht es dann wieder zurück nach Neustadt“, so Storzum. Sie sei extra schon morgens um 9 Uhr da gewesen, damit sie für alle Karten kaufen könne. Ein paar der Geburtstagsgäste sitzen schon fröhlich im Wagen, die anderen parken gerade noch. Storzum ist komplett entspannt: „Das Wetter ist perfekt. Nicht zu heiß, da kann man unterwegs auch mal eine Schorle oder einen Sekt trinken.“ Sie sagt das und zeigt lachend auf die gut gefüllten Rucksäcke. Darin befindet sich der Proviant für die Truppe aus Bad Dürkheim und Frankenthal.

Es dampft: Gleich beginnt die erste Fahrt. Foto: Mehn

220 Fahrkarten hat Hubert Fingerle am Kartenschalter an diesem Montagmorgen verkauft. „Wir sind voll“, sagt er. Ein guter Saisonstart also. Dabei habe man kurzfristig etwas abspecken müssen: „Wir haben zwei Wagen weniger. Einer ist am Wochenende ausgefallen, was bei den bis zu über 100 Jahre alten Wagen schon mal vorkommen kann. Und bei einem anderen Wagen sind bestellte Ersatzteile nicht rechtzeitig gekommen.“ Er hoffe aber, dass „wir bei der nächsten Fahrt wieder alle Wagen und Platz für 350 Gäste haben“. Die nächste Fahrt ist am Sonntag. Zu finden sind Fahrplan, Fahrpreise und weitere Informationen im Internet unter: www.eisenbahnmuseum-neustadt.de.