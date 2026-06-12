Diese Abteilung des ASV Harthausen hat viel mehr drauf als recken und bewegen. Manchmal machen die Frauen sogar eine Ausnahme. Etwas gibt es dagegen gar nicht.

Den ASV Harthausen gibt es 2026 seit 80 Jahren. Mit Leichtathletik und Fußball geht es los. Tischtennis und Gymnastik kommen später dazu. Seit 50 Jahren recken, stecken und bewegen sich die Mitgliederinnen der Gymnastikabteilung. Sie bleiben dabei bis heute unter sich und feiern Jubiläum.

„Im Team hat es immer Spaß gemacht.“ „Von Spieße stecken bis Gläser spülen war alles dabei.“ „Einmal die Woche war immer Training.“ „Dann die großartigen Auftritte bei Fasnacht oder die Radtouren und Polterabende.“ „In der Bütt habe ich selbst ein paar Mal gestanden.“ „Gesellig war es immer.“ Wir haben immer gern einen draufgemacht.“ „Manchmal haben wird zum Feiern natürlich auch die Männer mitgenommen.“ Das alles sind Zitate vom Christa Hoffmann. Die 82-Jährige ist neben Carola Varlemann und Karin Bürger ein Gründungsmitglied der Truppe. Weitere Besonderheit: Hoffmann ist nach wie vor aktiv auf der Trainingsmatte und bei Auftritten sowie Aktionen dabei.

Anfänge in Dudenhofen

Ihre Sätze zeigen knapp, aber deutlich die Vielfalt und das Engagement der Abteilung für Verein und Gemeinde auf. „Bis zur Gründung der Abteilung haben wir in Dudenhofen geturnt“, erinnert Hoffmann und stimmt sofort das Hohe Lied auf den langjährigen und 2023 verstorbenen Ehrenvorsitzenden des ASV, Klaus Bartholomä, an. Sigrid Brauch, später verheiratete Moosmann, hat die Idee und Bartholomä springt sofort darauf. „Er hat unseren Wunsch sofort akzeptiert, die Chance erkannt und sich stark für die Idee gemacht“, würdigt sie seinen Einsatz. Im August 1976 beginnen mittwochs die regelmäßigen Übungsstunden in der ASV-Halle, die heute seinen Namen trägt. „Sigrid war voller Elan, leitete anspruchsvolle Übungsstunden mit tänzerischen Einlagen“, berichtet Hoffmann heute begeistert im Gespräch mit der RHEINPFALZ.

Die Bühne für den ersten öffentlichen und viel umjubelten Auftritt der Truppe steht 1978 in einer Fahrzeughalle im damaligen Autohaus Cuntz. Im Gründungsjahr der Partnerschaft mit Uchizy gibt die Gemeinde einen Empfang für eine Delegation aus der französischen Partnergemeinde.

Gast bei Prunksitzungen

Stürmischen Beifall ernten die „Gymnastik-Frauen“ fortan regelmäßig und nicht nur bei den Höhepunkten des Dorflebens wie der 750-Jahr-Feier 1980, den Prunksitzungen zwischen 1981 und 2000 oder bei allen Einsätzen bei Feierlichkeiten und Sportevents des ASV. Die Gruppe unternimmt daneben regelmäßig gemeinsam Aktivitäten: Wanderungen, Ausflüge Radtouren, Weinproben und Grillfeste ohne und mit den Partnern stehen dann auf dem Programm. Die Gymnastik-Frauen reifen über die Jahre zu einer eingeschworenen Truppe. Jede von ihnen weiß, was sie als Gemeinschaft stemmen können und wie wichtig Bewegung für das körperliche und geistige Wohlbefinden ist.

Sportlerfamilie Hoffmann

Hoffmann selbst hat das „Sportler-Gen“ ohnehin geerbt. Ihre Eltern und Großeltern sind sportlich und auf Funktionärsebene aktiv. Ihre eigene Familie ist es ebenfalls. Feldhandball, Turnen, Fußball sind angesagt. Christa ist Leichtathletin, eine gute Läuferin, mischt mehrfach bei den über Jahre hinweg angesagten pfalzweiten Waldlauf-Wettbewerben in Harthausen und in Dreikämpfen ganz vorne mit. Später läuft sie Ski und fährt heute noch gerne Fahrrad. Nach dem Einsetzen von Hüftgelenken auf beiden Seiten übersteht sie dank eiserner Disziplin eine lange Leidens- und Rehazeit an Krücken, bis sie wieder aktiv sein kann. Spätestens seitdem weiß sie genau: „Es lohnt sich immer, an sich und mit dem Körper zu arbeiten.“

Insgesamt 23 Jahre lang hält Moosmann ihre Truppe auf Trab und sorgt für die Fitness der Frauen. Schnell entstehen neben der Frauen- eine Kinder und Mutter-Kind-Gruppe. Nach 2000 folgen auf Moosmann im raschen Wechsel Bärbel Sturm, Petra Baumann, Christine Lohr und Sandra Wehrle als Leiterinnen. Seit vorigem Jahr arbeitet Bianca Kästel mit der Gruppe.

Löffler leitet

Die aktuell verantwortliche Abteilungsleiterin Gymnastik beim ASV Harthausen heißt Laura Löffler. Die 26-jährige angehende Grundschullehrerin hat im Alter von 13 Jahren begonnen, Sandra Wehrle zu unterstützen und macht als 15-Jährige die Übungsleiter-Ausbildung in C. „Ich möchte den Kindern im geschützten Rahmen Spaß an Bewegung vermitteln und ihnen die Möglichkeit bieten, sich auszuprobieren. Außerdem macht mir die Arbeit mit den Kindern sehr viel Spaß. Ich habe früh gewusst, das ich später in meinem Beruf mit Kindern arbeiten möchte“, begründet sie ihr ehrenamtliches Engagement. Sport, gerade auch mit den größeren Kindern im Grundschulalter habe auch etwas mit Gemeinschaft zu tun. Sie lernen in und mit einem Team gemeinsam zu spielen, zu verlieren oder zu gewinnen. „Die Kleineren können sich und die Geräte spielerisch kennenlernen. Die Erwachsenen kommen gerne in die Stunde, um sich fit zu halten“, weiß sie aus Erfahrung. Die Gymnastik-Abteilung besuchen im Jubiläumsjahr 102 Kinder in vier Gruppen einmal wöchentlich. Einige Kinder stehen auf Wartelisten. Daneben sind 27 Frauen derzeit aktiv, wovon 15 Frauen regelmäßig kommen. Was die Männer angeht, ist alles wie seit 50 Jahren: Es gibt keine. „Wir haben im Kinderbereich einige Jungen, aber abends ist es eine reine Frauengruppe.“

Die ganze Abteilung präsentiert sich am Jubiläums-Fest-Wochenende des ASV vom 24. bis 26. Juli auf mehrere Arten. Dazu zählen laut Löffler ein kleiner Image-Film von den Turnstunden, in dem die Kinder zeigen können, was sie in ihrer Stunde machen. Beim Festakt selbst zeigt die Frauengymnastik eine kleine Turnstunde. Samstags am Sportfest gibt es einen Kuchenverkauf und ein Angebot für die Kinder. Dabei ist ihre Abteilung ebenso aktiv wie im Service beim Weißwurst-Frühstück am Sonntag. Die „Gymnastik-Frauen“ packen immer mit an.