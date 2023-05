Jean Zimmer bleibt längerfristig beim 1. FC Kaiserslautern. Das verriet der 29-jährige Kapitän des Fußball-Zweitligisten am Sonntagabend in der Sendung „SWR Sport“. „Ich habe noch länger als ein Jahr Vertrag und ich bin sehr glücklich hier. Das ist meine Heimat“, sagte Zimmer. Einen Aufstieg in die Bundesliga würde er „in den nächsten fünf Jahren unterschreiben“. Es sei erstrebenswert, den Verein wieder zu festigen und eine solide Basis zu schaffen, auch um zu vermeiden, nach einem Aufstieg direkt wieder abzustürzen und zu einer Fahrstuhlmannschaft zu werden, bekundete Zimmer. In der aktuellen Saison absolvierte der aus Bad Dürkheim stammende Profi 28 Spiele für den FCK.