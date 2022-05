AFD Saarland sagt Parteitag für Sonntag ab

Die AfD Saarland sagt ihren für Sonntag geplanten Parteitag ab. Wie die RHEINPFALZ erfuhr, kündigte die Stadt Homburg am Freitag den Mietvertrag für den Homburger Saalbau.

Zweitliga-Vorbereitung des FCK startet am 16. Juni

Der am Dienstagabend in die zweite deutsche Fußball-Liga aufgestiegene 1. FC Kaiserslautern wird am Donnerstag, 16. Juni, mit den Vorbereitungen auf die Spielzeit 2022/23 beginnen.

Urteil: Land darf über Ermittlungen zu US-Drohnenkrieg schweigen

Mischt sich das rheinland-pfälzische Justizministerium ein, wenn es um Ermittlungen Pfälzer Staatsanwälte wegen möglicher US-Kriegsverbrechen geht, bei denen die Air Base in Ramstein eine Rolle spielt? Offizielle Antworten auf solche Fragen wollte ein Aktivist jetzt vor Gericht erzwingen. Am Freitag hat es ihm sein Urteil zugeschickt.

Gestohlener Spargel vermutlich gesundheitsgefährdend

Unbekannte haben Spargel in Stadecken-Elsheim (Mainz-Bingen) gestohlen, der gesundheitsgefährdend sein könnte.

Ausbildung: Selbst die BASF stößt an ihre Grenzen

Bis zum Start des neuen Ausbildungsjahrs am 1. September ist es zwar noch etwas hin. Aber bereits jetzt zeichnet sich ab, dass das Angebot größer bleibt als die Nachfrage. Wie der größte Arbeitgeber gegensteuern will.

Eisenbahngewerkschaft warnt vor Zug-Räumungen

Die Eisenbahn- und Verkehrsgewerkschaft (EVG) warnt vor stark überfüllten Zügen und eventuellen Räumungen von Zügen, Bahnsteigen oder ganzen Bahnhöfen an Pfingsten.

Viele Hundehalter sind ihrer Tiere überdrüssig

Viele Menschen, die sich während der Pandemie Hund oder Katze zugelegt haben, sind inzwischen von ihrem Vierbeiner nur noch genervt. Als Folge werden die Tierschutzorganisationen im Landkreis Kaiserslautern mit Anfragen von Haltern bombardiert, weil diese ihre Tiere vor dem Urlaub loswerden wollen. Für immer.

