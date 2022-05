Der am Dienstagabend in die zweite deutsche Fußball-Liga aufgestiegene 1. FC Kaiserslautern wird am Donnerstag, 16. Juni, mit den Vorbereitungen auf die Spielzeit 2022/23 beginnen. Aller Voraussicht findet am Morgen dieses Tages ein Laktattest statt. Nachmittags soll die erste Übungseinheit folgen.

Ihr Sommertrainingslager beziehen die Roten Teufel wie schon im Vorjahr in Mals. In dem in Südtirol gelegenen 2000-Einwohner-Örtchen sollen auch zwei Testspiele stattfinden. Über die Kontrahenten gab der FCK noch keine Auskunft. Alle weiteren Vorbereitungspartien würden in der kommenden Woche nach und nach bekannt geben, sobald sie final besprochen seien, teilte der Klub auf Anfrage der RHEINPFALZ mit.

Gegen wen die von Dirk Schuster trainierten Roten Teufel die Runde eröffnen, erfahren die Fans am 17. Juni. An jenem Freitag macht die Deutsche Fußball-Liga den Spielplan öffentlich. Die erste FCK-Partie der nächsten Saison wird zwischen dem 15. und 17. Juli ausgetragen.