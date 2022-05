Die AfD Saarland sagt ihren für Sonntag geplanten Parteitag ab. Wie die RHEINPFALZ erfuhr, kündigte die Stadt Homburg am Freitag den Mietvertrag für den Homburger Saalbau. Bürgermeister Michael Forster (CDU) machte offene Versicherungsfragen dafür geltend. Die AfD will nun einen neuen Veranstaltungsort suchen und einen neuen Termin ansetzen. Der amtierende Landesvorsitzende Christian Wirth (59) wollte bei dem Parteitag erneut für den Vorsitz kandidieren. Carsten Becker (31) wollte ihn stürzen und hatte sich dabei der Unterstützung des „ewigen Vorsitzenden“ Josef Dörr (83) versichert, für den er sich vor wenigen Wochen noch „fremdschämte“, so Becker in einem Brief an den Bundesvorstand der AfD.