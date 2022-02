So wollen Rheinland-Pfalz und Deutschland lockern

Die allermeisten Corona-Schutzmaßnahmen in Rheinland-Pfalz werden bis zum kalendarischen Frühlingsbeginn am 20. März abgeschafft - in mehreren Stufen. Zum Artikel

Waffen für Kiew – mit Zwischenstopp Hahn

Die Bundesregierung wird nicht müde zu betonen, es sei erprobte Berliner Politik, der Ukraine nicht mit Waffen zu helfen. Gleichwohl gestattet sie ihren Alliierten, Deutschland als Logistik-Drehscheibe für Militärtransporte nach Kiew zu nutzen. Zum Artikel

Getötete Polizistin beigesetzt

Einen Tag nach der Trauerfeier für den erschossenen 29-jährigen Polizisten aus Freisen, fand die Beisetzung seiner 24-jährigen Kollegin in ihrem Heimatort statt. Auf Wunsch der Angehörigen im kleineren Rahmen. Zum Artikel

Sturmwarnung: Bahn bietet Fahrgästen besonderen Service

In der Pfalz wird für Donnerstag und Freitag vor gleich zwei Stürmen gewarnt. Auf Pfälzerwald-Gipfeln kann es Orkanböen geben. Auch die Deutsche Bahn bereitet sich bundesweit auf mögliche Zugausfälle und -verspätungen vor. Zum Artikel

Wohl keine Ekel-Etiketten für Weinflaschen kommen

Im EU-Parlament hat die Weinlobby einen Erfolg für sich verbuchen können. Wie der Deutsche Weinbauverband informiert, hat sich am Mittwoch in Straßburg bei der Abstimmung über den Bericht der Krebsbekämpfungsstrategie in der Europäischen Union für ihre Änderungsanträge eine große Mehrheit gefunden. Zum Artikel

Drohbrief von Impfgegnern

In Landau kursiert ein Brief aus Bayern, mit dem Impfgegner Stimmung gegen Coronaimpfungen machen. Sie drohen den Empfängern mit empfindlichen Folgen. Sogar ein Rabbinerspruch muss für ihre Zwecke herhalten. Zum Artikel

Querdenkerin zeigt im Stadtrat den Hitlergruß

Einer Besucherin wurde am Dienstagabend bei einer Sitzung des St. Ingberter Stadtrats auf ihren Wunsch das Wort erteilt. Diese Gelegenheit missbrauchte die Frau, um zwei Mal den verbotenen Gruß zu zeigen. Die Stadt prüft nun, ob Strafanzeige erstattet werden kann. Zum Artikel

Beamte: Mehr Geld ab Dezember

Zum 1. Dezember sollen die Einkommen von rheinland-pfälzischen Beamten, Richtern und Pensionären um 2,8 Prozent steigen. Finanzministerin Doris Ahnen (SPD) brachte den Gesetzentwurf zur Besoldung am Mittwoch in den Landtag in Mainz ein. Zum Artikel

Corona-Ausbruch stellt Seniorenpark vor personelle Herausforderungen

Mehr als 40 Corona-Fälle gab es zuletzt im Seniorenpark Hinterweidenthal unter Bewohnern und Mitarbeitern. „Wir hatten zwei Jahre fast gar nichts und dann kommt es Anfang des Monats zu einem Massenimpfdurchbruch, der alle überrascht hat“, sagt Hans Jung, der Leiter und Geschäftsführer des Seniorenparks. Zum Artikel

Kosten von 70.000 Euro, weil Amazon ein Vogelpärchen vertreibt

Östlich des Zweibrücker Flugplatzes kann eine große Logistikhalle für den Internetgiganten Amazon entstehen. Dafür muss bei Mauschbach ein neuer Lebensraum für ein Vogelpärchen geschaffen werden. Das kostet 70.000 Euro. Zum Artikel