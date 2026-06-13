In Edenkoben werden Kita-Kinder bald auch in der Natur betreut. Der Standort wird demnächst hergerichtet. Langfristig soll eine neue Einrichtung Betreuungslücken schließen.

In Sachen Kita gibt es in Edenkoben mehrere Baustellen, seit Jahren schon. Stein des Anstoßes war die Novellierung des Kita-Gesetzes im Land. Seit Sommer 2021 wird Eltern eine durchgehende Betreuung und Verpflegung ihrer Sprösslinge zugesichert.

Handlungsbedarf gibt es nun, weil die vier Einrichtungen in der Stadt teilweise überbelegt sind oder die räumlichen Bedingungen nicht ausreichen, um die besagten Landesvorgaben erfüllen zu können. Nach Angaben des Kreisjugendamtes müssen im nächsten Kita-Jahr, das im August beginnt, für 266 Kinder der Rechtsanspruch erfüllt werden. Für zehn von ihnen wird das nicht möglich sein. Positiv festzuhalten ist aber, dass diese Zahl abnimmt. Im laufenden Kita-Jahr hatte man noch 35 Teilzeitplätze, und zwar in der katholischen Kita St. Ludwig und in der kommunalen Kita Kugelstern.

Viele Kurswechsel in Sachen Kita

Seit vielen Jahren plant die Stadt Edenkoben mehrere Projekte, um vorübergehend für Entlastung zu sorgen. Manches verwarf man, etwa die Container-Kita, die sie auf einem Grundstück in den Forstwiesen errichten wollte. Andere Vorhaben verzögerten sich mehrfach, etwa der Bau der neuen Kita und die Gründung einer Außengruppe, die in der Natur statt in der Einrichtung betreut werden soll. Die Zeitpunkte, die für die Einweihung des Neubaus oder den Start der Außengruppe kommuniziert wurden, sind schon längst überholt. Nun aber kommt Bewegung in die Sache.

Nach Angaben der zuständigen Ersten Beigeordneten, Charmaine Beyer (CDU), liegt inzwischen die Baugenehmigung vor – also die, die benötigt wurde, um abseits der kommunalen Kita Kugelstern ein Gelände für die Betreuung von Kita-Kindern herrichten zu können. Durch diese Außengruppe soll es gelingen, im Haus für Entlastung zu sorgen. Darin werden noch bis zu 75 Kinder betreut und damit notgedrungen mehr, als man Platz für sie hätte, so Beyer. Zehn Mädchen und Jungen sollen nun Teil des Außenstandorts werden, weitere 12 Betreuungsplätze werden „extern“ besetzt, also mit Kindern anderer Kitas oder welchen, die erst neu angemeldet werden.

Naturgruppe soll bald starten

Als Standort wurde ein Grundstück östlich des in der Klosterstraße befindlichen Herrenhauses ausgewählt. Es befindet sich zwar in der Natur, jedoch nicht, wie ursprünglich geplant, im Wald. Aus der Idee, den Waldparkplatz unterhalb der Sesselbahn für diese Zwecke zu nutzen, wurde nichts. Auch, weil es „langwieriger und komplizierter geworden wäre“.

Doch vom Konzept her habe sich nichts geändert, so Beyer. Die Kinder werden also viel Zeit in der frischen Luft verbringen. Außer einem Bauwagen, der für ihre Zwecke hergerichtet wird und unter anderem bei schlechtem Wetter als Rückzugsort dienen soll, bedürfe es keiner größeren Maßnahmen. Neu ins Leben gerufen wird die Gruppe wohl im Herbst.

Neue Kita geplant

Im Hintergrund laufen zudem die Planungen für den Bau einer neuen viergruppigen Kita weiter. Bebaut werden soll dafür ein Gelände an der Rhodter Straße, in der Nähe der Berufsbildenden Schule (BBS). Auch bei diesem Projekt war man mit einer anderen Vorstellung an die Sache herangegangen. War anfangs angedacht, die Einrichtung in die Hände der Lebenshilfe SÜW zu geben, die dort neben der Betreuung der Kita-Kinder ein therapeutisches Angebot für den Nachwuchs vorsah, wurde die Zusammenarbeit später beendet und beschlossen, die Sache allein anzugehen.

Bis zur Einweihung der neuen Kita wird aber noch viel Wasser den Triefenbach herunterlaufen. Wie Beyer berichtet, wird aktuell nach dem Architekten gesucht. Sie schätzt, dass im Jahr 2028 der Baustart und im darauffolgenden Jahr die Einweihung gefeiert werden könnten, sofern die Planungen reibungslos vorangetrieben werden könnten.