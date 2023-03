Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Hier einloggen

Einer Besucherin wurde am Dienstagabend bei einer Sitzung des St. Ingberter Stadtrats auf ihren Wunsch das Wort erteilt. Diese Gelegenheit missbrauchte die Frau, um zwei Mal den verbotenen Gruß zu zeigen. Die Stadt prüft nun, ob Strafanzeige erstattet werden kann.

Eine mutmaßlich der sogenannten Querdenkerszene angehörende Frau durfte sich in der Sitzung des Stadtrats am Dienstagabend in der St.Ingberter Stadthalle zu Wort melden. Zur Beratung stand