Rheinland-Pfalz soll noch in diesem Jahr 68.250 Dosen des Corona-Impfstoffs von Biontech bekommen. Das geht aus einem Schreiben des Bundesgesundheitsministerium an die Landesgesundheitsministerien hervor. Demnach sollen am 26. Dezember zunächst 9750, am 28. Dezember 24.375 und am 30. Dezember 34.125 Impfdosen nach Mainz geliefert werden. Derzeit lagert der Impfstoff noch in Belgien.

Von Mainz aus muss der Impfstoff an die Impfzentren im Land verteilt werden. Ab 2021 sollen dann bis Ende März 34.125 Impfdosen pro Woche zur Verfügung stehen. Die Lieferdaten stammen aus einer Biontech-Präsentation. Nach der bedingten Zulassung des Impfstoffs am Montag hatte Biontech sofortige Lieferungen angekündigt.

1,35 Millionen Impfdosen bundesweit

Bundesweit werden in diesem Jahr 1.345.500 Impfdosen ausgeliefert, ab der ersten Kalenderwoche 2021 wöchentlich 672.750 Dosen des Biontech-Impfstoffes. Derweil laufen die Vorbereitungen in den Impfzentren auf Hochtouren. Dort soll so lange geimpft werden, bis der Impfstoff nicht mehr stark gekühlt werden muss. Dann soll es auch Impfungen in Arztpraxen geben.

Es ist festgelegt, dass Menschen, die älter als 80 Jahre sind, sowie Bewohner und Mitarbeiter in Pflegeheimen als erste geimpft werden. Aktuell gibt es in rheinland-pfälzischen Alten- und Pflegeeinrichtungen 42.560 Bewohner und 35.614 Mitarbeiter.

