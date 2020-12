Wenn es am 27. Dezember mit dem Impfen in Rheinland-Pfalz losgeht, werden die Pflege- und Altenheime der Städte Speyer, Ludwigshafen, Frankenthal, Germersheim und der Rhein-Pfalz-Kreis ganz weit vorn sein. Das kündigte die rheinland-pfälzische Gesundheitsministerin Sabine Bätzing-Lichtenthäler (SPD) am Dienstag in Mainz an. In den Regionen mit einem 7-Tage-Inzidenzwert über dem Landesdurchschnitt wird mit dem Impfen begonnen. Dazu zählen auch Regionen im Landesnorden.

Insgesamt sind in den Hotspots 200 der landesweit 550 Alten- und Pflegeeinrichtungen angesiedelt. In 70 davon, in denen es ein aktuelles Infektionsgeschehen gibt, soll in einem allerersten Schritt mit mobilen Teams geimpft werden. „Das wird Leben retten“, sagte die Ministerin. Die erste Lieferung wird 9750 Dosen umfassen. Schon am 28. Dezember wird es weitere 24.375 Dosen geben.

Mehr zum Thema