Mit Beginn des Herbstes ereignen sich besonders viele Unfälle mit Wildtieren. Wie kann man sie vermeiden und was ist zu tun, wenn es doch dazu kommt?

Manfred Schenk und einige seiner Firmen befinden sich in einem Insolvenzverfahren. Am Mittwoch tagte die Gläubigerversammlung. Dort wurde eine sehr hohe Summe aufgerufen. Bei näherem Hinschauen ist die Lage bei Weitem nicht so dramatisch, wie es sich anhört.

Im Prozess um Brandstiftungen in Contwig und Pirmasens schilderte am Donnerstag ein Ehepaar seine verzweifelte Rettungsaktion aus dem brennenden Contwiger Wohnhaus.

Der Fanfaren- und Spielmannszug Niedersimten 2004 feiert vom 25. bis 27. Oktober sein 20-jähriges Bestehen im großen Festzelt in der Ponywelt Niedersimten. Der Verein rund um Gründungsmitglied Jakel Bossert ist einer der Letzten seiner Art in der Umgebung.

Mehr Brutpaare und mehr Nachwuchs – so lautet die Weißstorchen-Bilanz für dieses Jahr. Dabei war das Wetter phasenweise zu lange kalt und regnerisch für die Küken. Der Nabu im Zweibrücker Land ist erleichtert, dass wegen der frostigen Nächte nur wenige Jungtiere starben. Bei der Identifizierung helfen Beinringe.

Plötzlich war sie weg: Passanten vermissen die Skulptur „Machtwechsel“ des Rodalber Künstlers Stephan Müller. Zehn Jahre lang prägte sie die Ansicht des Bahnhof-Umfeldes mit. Nun wurde sie von Arbeitern der Stadt demontiert.

Mehrere Jahre lang soll eine Zweibrückerin eine andere Frau zur Prostitution gezwungen haben. Nun ist das Urteil am Amtsgericht Zweibrücken gefallen.

Erstmals führt die Daniel-Theysohn-Stiftung ein Projekt in Eigenregie durch. Es geht um Grundwasser-Stabilisierung und Quellen-Renaturierung. 100.000 Euro sind im ersten Schritt aufgerufen für Arbeiten an vier Quellen. Los geht es am Saarbrunnen.