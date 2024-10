Der Fanfaren- und Spielmannszug Niedersimten 2004 feiert vom 25. bis 27. Oktober sein 20-jähriges Bestehen im großen Festzelt in der Ponywelt Niedersimten. Der Verein rund um Gründungsmitglied Jakel Bossert ist einer der Letzten seiner Art in der Umgebung.

„Früher hatte fast jede Stadt und jedes Dorf einen eigenen Spielmannszug. Mittlerweile haben sie alle aufgegeben. Es ist schon ein kleines Wunder, dass es uns in Niedersimten jetzt schon 20 Jahre gibt“, sagt Jakel Bossert. Den nächsten Fanfaren- und Spielmannszug finde man von Pirmasens aus erst im saarländischen Bexbach. Der Fanfaren- und Spielmannszug Niedersimten 2004 habe nicht nur die Corona-Zeit überstanden, sondern trotze auch der Überalterung der Vereine.

1955 wurde in Niedersimten schon einmal ein Fanfaren- und Spielmannszug gegründet, der später als reine Blaskapelle fungierte und irgendwann ebenfalls aufgab. Bossert begreift seinen Verein als Fortführung dessen, was damals in Niedersimten die Bürger erfreute. „Ich habe im alten Spielmannszug selbst in den 1970er Jahren gespielt und war sehr traurig, als der Verein aufgelöst wurde. Beim neuen Fanfaren- und Spielmannszug spielen neben zahlreichen Musikbegeisterten auch viele Ehemalige des früheren Zuges. Unser Ziel bei der Gründung vor 20 Jahren war es, drei Märsche bei der Spengler Kerwe spielen zu können. Das und noch mehr haben wir geschafft.“

Mehr als 30 Aktive

Bossert geht es darum, das Brauchtum zu pflegen und die Tradition am Leben zu halten. Großen Wert legt der Niedersimter Verein, der mehr als 140 Mitglieder und mehr als 30 Aktive hat, so auch auf die Jugendarbeit. Zuständig dafür ist der zweite Vorstand des Vereins, Norbert Haas. Derzeit spielen neun Kinder Trommeln, Fanfaren und Glockenspiele oder tragen den seltenen und auch teuren Schellenbaum.

„Wir haben Leute bei uns, die sind zur Neugründung 2004 als Kinder in unseren Verein gekommen und spielen auch heute noch mit“, erzählt Bossert weiter. Seit der Gründung vor 20 Jahren habe der Verein beachtliche Erfolge vorzuweisen. Auftritte bei den Winzerumzügen in Neustadt an der Weinstraße und die Teilnahme an zahlreichen Rheinland-Pfalz-Tagen nennt Bossert als Höhepunkte.

Was am Wochenende geplant ist

Der nächste Höhepunkt steht jetzt vom 25. Bis 27. Oktober in Niedersimten an, denn dann soll das Jubiläum gebührend in Bosserts Ponywelt in Niedersimten gefeiert werden. „Wir erwarten an dem genannten Wochenende 25 Spielmannszüge von außerhalb, die mit uns feiern werden“, kündigt der Vereinsvorsitzende an.

Die Veranstaltung beginnt am Freitag um 19 Uhr mit einem großen Oktoberfest mit zwei Bands. Am Samstag ab 18 Uhr lädt der Verein zum großen Musikfest unter dem Motto „Jahresabschlusstreffen der Südwestpfälzer Spielmannszüge“ ein. Danach gibt es Tanzmusik im Festzelt. Am Sonntag ab 11 Uhr spielen die Kienholzmusikanten zum Frühschoppen. Um 13 Uhr gibt es in Niedersimten am Dorfplatz, am Autohaus Schaaf und in der Almstraße ein Standkonzert. Am Sonntag ab 14 Uhr gastieren schließlich die Musikzüge aus nah und fern im Festzelt. Der Eintritt zur Veranstaltung ist laut Jakel Bossert an allen drei Tagen frei.