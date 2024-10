Im Prozess um Brandstiftungen in Contwig und Pirmasens schilderte am Donnerstag ein Ehepaar seine verzweifelte Rettungsaktion aus dem brennenden Contwiger Wohnhaus.

War an dem Mehrfamilienhaus in der Contwiger Hauptstraße bei der ersten Brandstiftung am 21. Juni 2022 ein Schaden in Höhe von 80.000 Euro entstanden, so brannte das Gebäude beim zweiten Fall am 1. August desselben Jahres lichterloh und stürzte teilweise ein.