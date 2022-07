Wie die Air Base Ramstein einen Flugzeugabsturz simuliert

Es ist der Ernstfall, von dem man hofft, dass er nie passiert: Ein Militärtransporter der Air Base in Ramstein stürzt beim Start ab. Die Notfallkräfte der US-Luftwaffe haben das Szenario durchgespielt. Zum Artikel

„Rauchen im Wald gefährlicher“

Große Aufregung im Kreis Kusel: Mitten in der größten Trockenheit brannte ein privater Veranstalter ein Feuerwerk ab. Er hatte dafür eine Genehmigung. Zum Artikel

Polizei ermittelt nach Schüssen mit zwei Toten

Nach den tödlichen Schüssen im saarländischen Ottweiler im Streit um eine Mietwohnung ermittelt die Polizei weiter die Hintergründe der Tat. Zum Artikel

Sturz mit Kindern: Mordermittlungen gegen Mutter

Im Fall der Mutter, die im Saarland ihre zwei kleinen Kinder von einer Brüstung geworfen haben soll, ermittelt die Polizei weiter wegen mutmaßlichen Mordes und versuchten Mordes. Zum Artikel

41 Passagiere aus Gondelbahn gerettet

Rettungskräfte haben am Freitagabend 41 Menschen aus den Gondeln der Seilbahn Rüdesheim in Hessen befreit. Die knapp 1,4 Kilometer lange Bahn war zuvor wegen eines technischen Defekts stehengeblieben. Zum Artikel

Wie ein Pfälzer um 28.000 Euro gebracht wurde

Täglich schlagen Telefonbetrüger auch in der Pfalz zu. Opfer sind überwiegend Senioren. Die Polizei setzt mit einer neuen Hotline auf noch mehr Aufklärung. Ein 78-Jähriger berichtet, wie er hereingelegt wurde. Zum Artikel

Kinder für kommende Krisen stärken

Corona-Pandemie, Klimawandel, Ukraine-Krieg: Kinder und Jugendliche leben in belastenden Zeiten. Stephanie Schwerdt vom Verein „Pädagogische Perspektiven“ hilft dabei, dass Kinder mit Krisen besser umgehen können. Im Gespräch erklärt sie, worauf es dabei ankommt. Zum Artikel

„Europa ist meine wahre Liebe“

Kommen US-Touristen nach Europa, haben sie meist einen Reiseführer von Rick Steves im Gepäck. Amerikas berühmtester Reiseautor erklärt seinen Landsleuten, was sie über Florenz, Foie Gras und FKK-Strände wissen sollten. Uns erklärt er, was US-Amerikaner an Europa finden. Zum Artikel

Die Sonne auf der Erde brennen lassen

Mit Kernfusions-Reaktoren wollen Physiker die Energieprobleme der Menschheit lösen. Doch deren Entwicklung schleppt sich seit Jahrzehnten dahin. Womöglich bringt eine junge Gründerszene Bewegung in die Sache. Zum Artikel