Es ist der Ernstfall, von dem man hofft, dass er nie passiert: Ein Militärtransporter der Air Base in Ramstein stürzt beim Start ab. Die Notfallkräfte der US-Luftwaffe haben das Szenario durchgespielt – mitsamt Schauspieler und Theater-Make-up.

Rampe 7 am südlichen Rand des US-Luftwaffenstützpunkts Ramstein: Eine mehrere 100 Meter lange asphaltierte Schneise führt in ein Waldstück, an dessen Ende ein graues Militärtransportflugzeug