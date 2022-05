AfD: Plagiatsjäger zweifelt Bollingers Doktortitel an

Die Nummer Zwei in der rheinland-pfälzischen AfD, Jan Bollinger, tritt am Samstag auf dem Landesparteitag in Pirmasens an, um als Landeschef gewählt zu werden. Doch der Politiker aus Neuwied könnte ein Problem kriegen. Zum Artikel

Neues Überwachungsgerät im Verkehr

Wie Rheinland-Pfalz Autofahrer überführen will, die das Handy am Steuer nutzen: Zum Artikel

Schröder gerät unter Druck

Der frühere Bundeskanzler Gerhard Schröder wird einen Teil seiner Privilegien als Altkanzler verlieren. Zudem fordert das EU-Parlament Sanktionen gegen ihn. Zum Artikel

Podcast „Die Katastrophe von Rammstein“ – Folge 1

Über 300.000 Besucher kamen am 28. August 1988 zur Airbase in Ramstein. Warum so viele den Flugtag nicht verpassen wollten – und warum im Vorfeld dagegen demonstriert wurde, erzählt unter anderem der ehemalige Ministerpräsident Bernhard Vogel. Zum Artikel

Polizei wendet sich direkt an FCK-Fans

Vor dem Relegationsspiel des 1. FC Kaiserslautern gegen Dynamo Dresden am Freitagabend bitttet die Polizei die FCK-Fans um Hilfe. Zum Artikel

Tattoos von FCK und Dynamo: Vereinsliebe geht unter die Haut

Sie sind heiß auf die Relegation: Zwei Zweibrücker dokumentieren ihre lebenslange Liebe zu ihren Clubs mit Tattoos auf ihren Körpern. Ihre Liebe zum FCK und zu Dynamo Dresden. Zum Artikel

Zivilcourage: Germersheimer stört Messer-​Angriff auf Frau

Jaroslav Gubenko ist auf dem Heimweg, als er beobachtet, wie ein Mann auf offener Straße auf eine Frau einsticht. Der 25-Jährige überlegt nicht lange und geht dazwischen. Sein mutiges Einschreiten hat Folgen. Zum Artikel

B10-​Ausbau: Südpfälzer Kommunen geschlossen für Basistunnel

Die Südpfalz bildet eine geschlossene Front in Sachen B10-Ausbau. Alle Anrainerkommunen haben sich nun für die Bürgervariante beim Tunnelabschnitt positioniert. Derweil gibt es neues zum Ausbau bei Landau und Hauenstein. Zum Artikel

Mehr als Zufall: Warum manche Menschen kein Corona hatten

In der Omikron-Welle haben sich nachweislich Millionen Menschen in Deutschland mit dem Coronavirus angesteckt. Manche hatten aber bisher noch nie ein positives Testergebnis. Woran das liegen könnte. Zum Artikel