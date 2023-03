Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Die Nummer Zwei in der rheinland-pfälzischen AfD, Jan Bollinger, tritt am Samstag auf dem Landesparteitag in Pirmasens an, um als Landeschef gewählt zu werden. Doch der Politiker aus Neuwied könnte ein Problem bekommen.

Er ist ehrgeizig, hat sechs Jahre Erfahrung im Landtag und ist der einzige Kandidat für den AfD-Landesvorsitz, dessen Neuwahl am Samstag auf dem ordentlichen Parteitag in Pirmasens ansteht: Jan Bollinger