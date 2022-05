Die Polizei, die nach eigenen Angaben derzeit mitten in den Vorbereitungen für den Einsatz rund um das Relegationsspiel des 1. FC Kaiserslautern gegen Dynamo Dresden am Freitagabend steckt, wendet sich mit „zwei wichtigen Bitten“ an die FCK-Fans. Für die Polizei habe die Sicherheit aller Besucher höchste Priorität, weshalb das Polizeipräsidium Westpfalz auf eine strikte Trennung der Fangruppen setze: Ein Aufeinandertreffen der Anhänger beider Mannschaften soll möglichst vermieden werden.

Fans sollen bestimmte Wege zum Stadion nutzen

Um das hinzubekommen, werden FCK-Fans, die auf die Nordtribüne möchten, gebeten, ausschließlich über die Malzstraße zum Stadion zu gehen. Gleichzeitig bittet die Polizei die FCK-Fans, statt der Fritz-Walter-Straße hinter der Osttribüne alternative Strecken über die Malzstraße oder die Hegelstraße als Zugang zum Stadion zu wählen. „Auch wenn das vielleicht für den einen oder anderen Fan bedeutet, dass er nicht auf seinem gewohnten Weg zum Stadion kommt oder sogar einen Umweg in Kauf nehmen muss, hoffen auf Ihre Unterstützung“, appelliert die Polizei.

Damit könne jeder dazu beitragen, die Abläufe am Freitag vor und nach dem Spiel zu vereinfachen – damit alle schnell und sicher ins Stadion und anschließend wieder nach Hause kommen.