Neue Corona-Regeln

Ab Montag gilt die neue Corona-Bekämpfungsverordnung in Rheinland-Pfalz. Neu ist unter anderem, dass in Bussen und Bahnen sowie in Geschäften Alltagsmasken aus Stoff nicht mehr zugelassen sind.

Kneipe offen trotz Corona

Bereits zum zweiten Mal hat eine Kneipe im Saarland entgegen der Corona-Verordnung Gäste bewirtet. Dass er nachts nur mit einem Bekannten im Gastraum gewesen sei, nahm die Polizei dem Wirt nicht ab. Zu Recht, wie sich zeigte.

Streit um fehlerhafte Masken

Hat der Bund dem Land Rheinland-Pfalz mangelhafte Schutzmasken geliefert? Eine nicht unbedeutende Rolle in dieser Sache spielt augenscheinlich auch die nahende Landtagswahl in Rheinland-Pfalz – und die Frage, wer in der Pandemie sich als der bessere Akteur sieht.

Missbrauch im Bistum Speyer – weitere Zeugen melden sich

Die Vorwürfe rund um systematischen sexuellen Missbrauch in einem Kinderheim in Speyer in den 1960er- und 70er-Jahren haben erschüttert. Im Bischöflichen Ordinariat hat sich einiges getan, seit Bischof Karl-Heinz Wiesemann Anschuldigungen gegen den früheren Generalvikar Rudolf Motzenbäcker öffentlich gemacht hat.

Es wird wieder winterlich

Zum Wochenbeginn könnte es in der Pfalz wieder weiß werden. Der Deutsche Wetterdienst rechnet mit leichtem Schneefall.

Ausflügler beschäftigen die Kommunen

In den letzten Wochen waren die Gipfel der Pfalz beliebte Ausflugsziele. Das bedeutete Mehrarbeit für die Mitarbeiter der betroffenen Kommunen und viele Herausforderungen.