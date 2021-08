Seit den Weihnachtsferien und den sich immer stärker verschärfenden Maßnahmen im Kampf gegen die Pandemie zieht es an den Wochenenden mehr und mehr Menschen hoch hinaus. Was es für die betroffenen Orten an der Haardt und am Donnersberg mit sich bringt.

„Die Kalmit scheint eine magische Anziehungskraft zu besitzen“, sagt Gabriele Flach. Die Verbandsbürgermeisterin von Maikammer gehört selbst zu den Gipfelstürmern. Sie geht jedoch zu Fuß den Berg rauf. Der obere Parkplatz, auf den es seit den Weihnachtsferien vor allem an den Wochenenden einen Ansturm gibt, gehört für sie allerdings zum täglich Brot. Denn die Verbandsgemeinde ist für die Überwachung des ruhenden Verkehrs zuständig. Der Parkplatz selbst gehört der Ortsgemeinde.

Schneebilder verbreiten sich online rasend schnell

Die Bilder vom Schnee auf dem Gipfel werden über die sozialen Netzwerke in Windeseile verbreitet. Und dann will wohl jeder ein eigenes Bild von dort oben. „Ich selbst laufe hoch, aber eben nicht zu den Stoßzeiten und auf den stark frequentierten Wegen“, sagt Gabriele Flach, die das veränderte Freizeitverhalten der Menschen durchaus an der Corona-Pandemie fest macht. Es sind mehr Erholungssuchende unterwegs. Das heißt, dass durch die drei Ortsgemeinden Maikammer, Sankt Martin und Kirrweiler mehr Autos fahren, um die Parkplätze am und im Wald anzusteuern.

Gedränge im Wald und in den Weinbergen

Mehr los ist nicht nur im Wald, sondern auch in den Weinbergen. Es gilt, die Bedürfnisse von Mehrfachnutzern unter einen Hut zu bekommen, sagt die Bürgermeisterin vor allem auch mit Blick auf die vielen Radfahrer. „Wenn ein Vollernter unterwegs ist und es rauscht ein Radfahrer am Wingert entlang, dann kann es gefährlich werden“, sagt sie. Eine besonders unschöne Begleiterscheinung der vergangenen Monate für sie: der viele Müll. „Wir wissen nicht, wie wir dem Herr werden sollen“, gesteht sie. Ihr Eindruck ist, dass seit Ausbruch der Corona-Pandemie die „Ich-Mentalität“ und „Dünnhäutigkeit“ zugenommen haben. Für die Mitarbeiter der Verwaltung bedeutet das: Mehrarbeit. „Die Belastung ist gestiegen“, unterstreicht Gabriele Flach.

Große Probleme bei der Kontrolle

Die Überprüfung der Einhaltung von Corona-Regeln stellt die Verwaltung aus Sicht der Verbandsbürgermeisterin auch vor große Probleme. „Man bekommt ja sofort Ausreden zu hören, wie beispielsweise, wir haben uns zufällig getroffen. Es ist nicht einfach, das zu kontrollieren“, bekennt sie. Anders ist es, wenn ein ganzer Pulk unterwegs ist.

Vorerst bleibt das dringlichste Problem, dass an den schönen Wochenenden Parkplätze überfüllt und die Zufahrtswege zugeparkt werden. Verwaltung, Polizei und Rettungskräfte bleibt nichts Anderes, als an den gesunden Menschenverstand zu appellieren und schlimmstenfalls Straßen und Parkplätze zu sperren. Aber ihre Freude, an der Haardt zu leben, lässt Gabriele Flach sich nicht nehmen: „Wir leben immer noch in einer begnadeten Gegend“. Und das soll, wenn es nach ihr geht, auch so bleiben.

Gleiche Probleme am Donnersberg

Rund um den höchsten Berg der Pfalz stellen sich die Probleme ähnlich dar. Gabriele Flach und Rainer Guth könnten sich die Hände schütteln. Aber das ist ja nicht erlaubt. Dem Donnersberger Landrat liegt daran, das durch Corona auf der einen Seite ausgebremste, gleichzeitig aber auch ein Stück weit forcierte neue Tourismus-Konzept nicht aus den Augen zu verlieren. Das stiefmütterliche Dasein des Bergs in der Nordpfalz im Vergleich zur Haardt darf ein Ende haben, wenn es nach dem Familienvater geht.

Wer seinen Bekanntheitsgrad steigern will, muss sich vernetzen. Werbetechnisch hat der Donnersbergkreis sich von Beginn an mit einem eigenen Werbeauftritt an die Pfalz-Touristik angebunden. Von BTE Tourismus lässt die Verwaltung sich deshalb inzwischen auch beraten. Nun liegt coronabedingt zwar vieles auf Eis. Aber geht es nach Guth sind zwischen Obermoschel und Kirchheimbolanden neue Zeiten angebrochen. Die Lehren aus dem ersten Corona-Sommer? „Wir nehmen die Erkenntnis mit, dass wir mehr Übernachtungen haben. Es sind vor allem an den Wochenenden mehr Menschen da. Sie kommen aus den Einzugsgebieten Mainz, Frankfurt auf der einen und Ludwigshafen, Mannheim auf der anderen Seite“, sagt Guth, der „Familien und Tagestouristen etwas bieten will“. Die an der Haardt und im Wasgau so beliebten Hütten gibt es auch in der Nordpfalz. Nur vereinzelt stellt sich unter der Woche noch das Gastronomie-Problem, gesteht der Landrat, der sich aber darauf verlässt, dass steigende Nachfrage auch für ein entsprechendes Angebote sorgen wird. Stark zugenommen haben aus seiner Sicht auch in der Nordpfalz die Radfahrer.

Aktuell treiben auch am Donnersberg, Verwaltung, Polizei und die Rettungskräfte aber ähnliche Sorgen um wie die Kollegen in Maikammer. „Waldwege sind auch Rettungswege“, sagt Guth, der weiß, dass es Konzepte braucht, um den Freizeit-Verkehr rund um den Berg zu steuern und vor allem entsprechende Parkplätze bereitzustellen und Shuttle einzurichten. „Wir brauchen ein Konzept, das wir aus der Schublade ziehen können“, sagt er.