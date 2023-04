So verliefen die Demonstrationen im Pfälzerwald

Der Anlass war ein erfreulicher mit der Verlängerung des Biosphärenstatus durch das zuständige Komitee. Gegner und Befürworter des B10-Ausbaus hatten allerdings zu Demonstrationen in Annweiler getrommelt, vor Ort wurden beide Gruppen von Ordnungshütern streng auseinander gehalten. Hier geht’s zum Artikel.

Fachleute: Rätselhafter Streuner wohl kein Wolf

Beim in den vergangenen Tagen mehrfach in Frankenthal und Umgebung gesichteten Vierbeiner handelt es sich mit hoher Wahrscheinlichkeit nicht um einen Wolf. Fachleute gehen eher von einem streunenden Hund aus, der dem Raubtier bei flüchtigen Begegnungen offenbar stark ähnelt. Hier geht’s zum Artikel.

Bahnhof Kirchheim: Deutlich besseres Bahnangebot

Ab kommenden Sonntag, 16. April, fahren rund doppelt so viele Züge von Grünstadt nach Frankenthal. Grund dafür ist die Inbetriebnahme des neuen Kreuzungsbahnhofs in Kirchheim. Hier geht’s zum Artikel.

Pestizide: Sind heimisches Obst und Gemüse besser als ausländische Erzeugnisse?

In vielen deutschen Lebensmitteln sind Pestizidrückstände nachzuweisen, teils auch in Bioprodukten. Ganz selten werden zulässige Grenzwerte überschritten. Wie sieht es bei im Ausland hergestellten Produkten aus, die in Speyer analysiert werden? Ist heimisches Obst und Gemüse besser? Hier geht’s zum Artikel.

FC Bayern suspendiert Mané: Vom Königstransfer zum Sorgenfall

Sadio Mané kam mit großen Hoffnungen zum FC Bayern. Doch erst läuft es sportlich nicht – nun steht der Starstürmer im Fokus eines Kabinenzoffs. Der Verein reagiert auf den Aussetzer. Hier geht’s zum Artikel.

Atom-Aus: Bleibt die Stromversorgung sicher?

Am Samstag werden in Deutschland die letzten drei Atomkraftwerke abgeschaltet. Hat das Folgen für die Versorgungssicherheit? Und wie wirkt sich das auf die Strompreise aus? Hier geht’s zum Artikel.

Was ist rund um die Buga-Eröffnung los?

Die Bundesgartenschau (Buga) in Mannheim startet am Freitag, 14. April. Was ist rund um diese Eröffnung auf dem Buga-Gelände und in der Stadt los? Einige Beispiele. Hier geht’s zum Artikel.

Mit der Bundesgartenschau hat Mannheim eine große Chance - Meinung

Damit eine Bundesgartenschau als Erfolg gilt, muss sie weit über die Veranstaltung hinaus wirken. Die Proteste vor der Eröffnung waren indes groß. Unser Autor Oliver Seibel darüber, was die Bundesgartenschau für die Stadt Mannheim bedeuten könnte. Hier geht’s zum Artikel.

Medikamentenknappheit: Kunden müssen ständig vertröstet werden

Seit Monaten sind immer wieder bestimmte Medikamente knapp. Derzeit betrifft es vor allem Penicillin und Fiebersäfte für Kinder. Die Apotheken in der Region gehen erfinderisch mit dem Mangel um und suchen kreative Lösungen. Hier geht’s zum Artikel.

Hockenheim: Getötete Brüder wohnten vor ihrem Tod beim Vater

Vor ihrem gewaltsamen Tod in der Hockenheimer Wohnung der Mutter haben zwei neun und sieben Jahre alte Kinder beim Vater in Mosbach (Neckar-Odenwald-Kreis) gelebt. Dort seien sie zuletzt auch gemeldet gewesen, teilte die Staatsanwaltschaft am Donnerstag mit. Hier geht’s zum Artikel.