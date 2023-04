Die Bundesgartenschau (Buga) in Mannheim startet am Freitag, 14. April. Was ist rund um diese Eröffnung auf dem Buga-Gelände und in der Stadt los? Einige Beispiele.

Das Torino Reinhardt Ensemble empfängt die ersten Besucher der großen Schau im „Willkommensbereich“ mit Sinti-Jazz (Fr 14.4., 9-10.30 Uhr, Spinelli-Park).

Auf der Hauptbühne (ebenfalls im Spinelli-Park) läuft am Fr 14.4., 10-14 Uhr, die Eröffnungsveranstaltung. Musikalisch steht sie im Zeichen einer Uraufführung, die der Völkerverständigung dienen möchte. In diesem elektronisch-symphonischen Werk von Ziggy Has Ardeur und Konstantin Gropper trifft Pop auf Klassik, es spielt das Haifa Symphony Orchestra. Das Werk mit dem Titel „Rhizom“ ist laut Ankündigung am Eröffnungstag bei einem zweiten Konzert in voller Länge zu erleben (18 Uhr).

Neben viel Ausstellungsfläche auf dem Außengelände – eine Seilbahn verbindet den Luisenpark mit dem Spinelli-Gelände – ziehen wechselnde Blumenschauen Besucher in zwei Hallen des Spinelli-Parks: In der Floristikhalle auf der südlichen Seite der „U-Halle“ ist ab dem ersten Tag die Schau „Uffbassse“ zu sehen, gestaltet von Mehmet Yilmaz. Diese sei „bunt wie Mannheim“ und mische Blumen, Gewürze und Kräuter (bis 23.4.).

Ebenfalls in der „U-Halle“, im nördlichen Schenkel, heißt es „Aze liebt Lea“ – mit zahlreichen Azaleen und Rhododendren von Marco Seidl gestaltet (bis 30.4.).

Gleich zum Eröffnungstag der Buga startet der Landschaftsgärtner-Cup Baden-Württemberg (Fr 14.4., 9 Uhr, Haus der Landschaft); eine Fachjury entscheidet, wer den Wettbewerb gewinnt. Ab dem ersten Tag kommen auf der Buga außerdem Informationshungrige auf ihre Kosten: Am „i-Punkt Grün“ geht es am Fr 14.4. beispielsweise punkt Mittag um 12 Uhr darum, wie ein Frühbeet ganzjährig genutzt werden kann.

Auch in der Innenstadt will Mannheim aufblühen: Die Auftaktveranstaltung zum Blumenschmuckwettbewerb mit Kunsthandwerkermarkt beginnt am Tag nach der Buga-Eröffnung – am Sa 15.4., 10 Uhr (Paradeplatz); ein verkaufsoffener Sonntag folgt am 16. April von 13 bis 18 Uhr.

Info:

Bundesgartenschau, Mannheim, Luisenpark und Spinelli-Gelände, 14.4.-8.10., täglich 9-19 Uhr (Ausnahmen: einzelne Abendveranstaltungen); keine Mitnahme von Hunden erlaubt (Ausnahme: Assistenzhunde); RNV-Shuttlebus ab Hauptbahnhof sowie ab Parkplatz Maimarktgelände, Tageskarte/Erwachsene: 28 Euro, Ermäßigungen sowie Lageplan unter www.buga23.de