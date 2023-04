Ab kommenden Sonntag, 16. April, fahren rund doppelt so viele Züge von Grünstadt nach Frankenthal. Grund dafür ist die Inbetriebnahme des neuen Kreuzungsbahnhofs in Kirchheim.

Die Verbesserungen im Bahnfahrplan waren eigentlich schon zum Fahrplanwechsel im vergangenen Dezember geplant, mussten aber in letzter Minute abgeblasen werden, weil die Bauarbeiten im Bahnhof Kirchheim nicht rechtzeitig fertig wurden. Gebraucht wird der Bahnhof, an dem nun Züge aneinander vorbei fahren können, für das neue Fahrplankonzept mit einem deutlich verbesserten Angebot für die Strecke von Grünstadt über Freinsheim nach Frankenthal. Die hier künftig etwa im Halbstundentakt fahrenden Züge haben in Freinsheim Anschluss nach Neustadt und in Frankenthal Süd an die S-Bahn nach Ludwigshafen und Mannheim. Von Monsheim und Bockenheim gibt es künftig direkte Züge nach Frankenthal. Die geänderten Fahrpläne sind schon in der Fahrplanauskunft unter www.bahn.de zu finden.

Nähere Einzelheiten zum neuen Fahrplankonzept, das eigentlich schon im vergangenen Dezember eingeführt werden sollte, finden Sie hier.