Am Donnerstagabend zerstört eine Explosion ein Gebäude in der Innenstadt. Drei Menschen werden schwer, eine weitere Person leicht verletzt. Mehr als 100 Einsatzkräfte waren bis in die Nacht hinein am Unglücksort beschäftigt. Polizei und Staatsanwaltschaft haben einen ersten Verdacht zur Ursache. Die Zukunft des Gebäudes ist völlig offen.

Am Vormittag nach der Explosion in dem unbewohnten Wohn- und Geschäftshaus in der Wormser Straße lässt nur noch wenig auf das Unglück vom Vorabend schließen.