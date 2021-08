Gerd Müller ist tot

Gerd Müller war der wohl beste Mittelstürmer aller Zeiten. Der „Bomber der Nation“ machte den Aufstieg des FC Bayern München erst möglich. Am Sonntag ist er im Alter von 75 Jahren gestorben. Seine Bilanz ist bis heute unübertroffen. Zum Nachruf

FCK geht beim Aufsteiger unter

Drittligist 1. FC Kaiserslautern geht bei Aufsteiger FC Viktoria Berlin mit 0:4 unter. Von den mehr als 2000 Fans der Lauterer gibt es ein Pfeifkonzert. Zum Artikel

Felix Götze muss mit einer Kopfverletzung ins Krankenhaus gebracht werden und bleibt auf der Intensivstation. Zur Meldung

Afghanistan fahrlässig den Taliban überlassen

Der Abzug der US-Soldaten kam zwei, drei Monate zu früh. Auch hat die US-Regierung die Entschlossenheit der Taliban unterschätzt. Zum Kommentar

Die ersten Angehörigen der deutschen Botschaft in Kabul sollen noch im Laufe des Sonntags aus der afghanischen Hauptstadt ausgeflogen werden. Das hat Außenminister Heiko Maas (SPD) am Abend in Berlin angekündigt. Zum Artikel

Wo die Impfbusse ab Montag halten

Die Impfbus-Tour in Rheinland-Pfalz geht in die dritte Woche. Wo sie in der Pfalz Halt machen werden. Zur interaktiven Karte

Muss Plakatekleber bald wieder hinter Gitter?

Dem als Fassadenschmierer oder Plakatekleber zu trauriger Berühmtheit gelangten Landauer droht möglicherweise bald wieder Ungemach in Form einer Haftstrafe. Zum Artikel

Freizeibad La Ola öffnet

Seit Mitte März 2020 war das La Ola in Landau coronabedingt geschlossen. Im September öffnet es nun wieder seine Pforten. Zum Artikel

Freibad in Rheinau evakuiert

Das Parkschwimmbad im Mannheimer Stadtteil Rheinau ist nach einem Chlorgasaustritt geräumt worden. Zum Artikel

Schwere Gewitter über der Pfalz

Laut Wetterdienst kann es bis 2 Uhr in der Nacht in der Pfalz zu teils schweren Gewittern kommen. Zum Artikel