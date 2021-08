Nach dem Ende der Freibadsaison im Prießnitzweg öffnet das Freizeitbad La Ola im Horstring am 1. September täglich von 10 bis 22 Uhr wieder seine Pforten. Die coronabedingte Zwangspause – das Bad war seit Mitte März 2020 aufgrund der Coronaverordnungen des Landes geschlossen – wurde unter anderem für die jährlichen Reinigungs- und Renovierungsarbeiten genutzt, teilt die Stadtholding mit. Sowohl in der Wasserwelt als auch in der Saunlandschaft des Bades werden weiterhin weitestgehend die aus dem Vorjahr bereits bekannten Sicherheitsregeln angewandt. Das heißt, dass es eine begrenzte Gästezahl, ein Abstandsgebot und die Kontaktdatenerfassung geben wird. Um gemäß der jeweils gültigen Landesverordnung die Anzahl der Badegäste kontrollieren und somit die geforderten Abstandsregeln einhalten zu können, wird nur ein begrenztes Kontingent an Tages- und Zwei-Stunden-Karten verkauft.