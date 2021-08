Es sah schlimm aus, wie Felix Götze vom Fußball-Drittligisten 1. FC Kaiserslautern am Sonntag in der 70. Minute im Berliner Friedrich-Ludwig-Jahn-Sportpark bei einem Luftkampf in der 70. Minute mit seinem Teamkollegen Marvin Senger zusammenstieß und auf dem Rasen liegen blieb. Der 23-Jährige wurde mit einer Trage vom Platz und in ein Berliner Krankenhaus gebracht. Wie der FCK am Abend mitteilt, wurde vorläufig die Diagnose eines Haarrisses im Schädel gestellt. Es gehe ihm angesichts der Umstände soweit gut. Zur weiteren Beobachtung und Untersuchung befindet sich Götze auf der Intensivstation. Der FCK verlor das Drittliga-Spiel bei Aufsteiger Viktoria Berlin nach einer ganz schwachen Vorstellung mit 0:4 (0:2).

Wir möchten uns für die vielen Genesungswünsche bedanken, die uns aus unserem Umfeld, aber auch von den Mitarbeitern und Anhängern von @ViktoriaBerlin erreicht haben. Felix Götze befindet sich noch immer in medizinischer Behandlung in einem Berliner Krankenhaus. (1/3) pic.twitter.com/zC8NLD8X5R — 1. FC Kaiserslautern (@Rote_Teufel) August 15, 2021