Über einigen Teilen der Pfalz sind am Sonntag teilweise schwere Gewitter möglich. Wie der Deutsche Wetterdienst mitteilt, können die Unwetter zwischen 15 Uhr am Sonntag und 2 Uhr in der Nacht zum Montag auftreten. In der Pfalz sind folgende Bereiche betroffen: Ludwigshafen und der Rhein-Pfalz-Kreis, der Kreis Bad Dürkheim, die Stadt Zweibrücken, die Stadt und der Kreis Kaiserslautern, Pirmasens und der Kreis Südwestpfalz, Speyer und der Kreis Südliche Weinstraße. Auch für die Stadt Mannheim auf der anderen Seite des Rheins gibt es entsprechende Meldungen.

Hagel und orkanartige Böen möglich

Die Hauptgefahr dabei sind laut Wetterdienst vereinzelt orkanartige Böen mit einer Geschwindigkeit bis zu 110 Kilometern pro Stunde und Hagelkörner, die eine Größe bis zu vier Zentimetern erreichen könnten. Zudem könne es zu heftigem Starkregen kommen.

Nach Angaben des Wetterdienstes treten solche Unwetter typischerweise sehr lokal auf und treffen meist nur wenige Orte mit voller Intensität. „Genauere Angaben zu Ort, Gebiet und Zeitpunkt des Ereignisses können erst mit der Ausgabe der amtlichen Warnungen erfolgen“, so der Wetterdienst.